З'явився список шкільних предметів, які допоможуть стати крутим IT-шником

Англійська мова

Чому володіння англійською мовою є критично важливим для програміста? Незалежно від того, чим ви будете займатися, доведеться працювати з англомовними термінами. А ще й більшість комп'ютерних програм не мають українськомовного інтерфейсу. До цього можна ставитися по-різному, але це факт. Тож знання англійської мови стане в пригоді, щоб:

розуміти код

читати спеціалізовану технічну документацію

використовувати галузеву термінологію

взаємодіяти з іноземними замовниками

А ще володіння англійською - це чудова можливість отримати нові знання, постійно обмінюватися інформацією з колегами з інших країн. Крім того, так ви зможете вирішувати складні питання та спілкуватися на закордонних форумах. А іноді це єдиний спосіб отримати допомогу.

Математика

Для програміста ця наука є тим каркасом, на який нанизуються всі інші знання.

Яким розділам "цариці наук" варто приділити увагу?

Якщо ви плануєте займатися графікою, вам стане у пригоді геометрія. Якщо моделюванням природних процесів - диференціальні рівняння та обчислювальна математика.

Тим, хто прагне працювати у фінансовій сфері, варто розбиратися в теорії ймовірності, математичній статистиці, алгебрі, теорії чисел та обчислювальній математиці.

А тим, хто мріє створювати комп’ютерні ігри, варто розібратися у всіх розділах математики!

Фізика

Багато хто вважає, що програмістам навіть не варто витрачати час на вивчення цього предмета. Але це не так. Програмування може бути тісно пов'язаним із фізикою! Наприклад, вона стане у пригоді під час створення симулятора космічного або морського корабля, а також максимально реалістичних комп'ютерних ігор.

Тут можуть знадобитися знання про падіння та заломлення світла, створення реального руху автомобіля при різних погодних умовах, реалістичність відображення води, диму, вогню тощо. Без знання фундаментальних основ вам доведеться витрачати багато часу на пошуки істини у шкільних підручниках або на тематичних сайтах.

Інформатика

Звичайно, програміст має знати архітектуру комп’ютера, володіти навичками роботи з прикладним та програмним забезпеченням. Але інформатика - це не лише комп'ютерна грамотність. Це наука про інформацію: її збір, зберігання, передачу, обробку, шифрування та інші операції. Ці знання знадобляться як при написанні коду, так і для його оптимізації.

Основи програмування

У програмуванні важливо знати не конкретну мову, тут важливий сам підхід. Необхідно розуміти, як складаються додатки, для чого вони потрібні, як краще розв’язати ту чи іншу задачу та багато іншого. Тому перш ніж заглиблюватися в якусь мову, варто навчитися основам програмування. Це допоможе по-новому поглянути на розробку та навчитися працювати більш усвідомлено і ефективно.

Чи потрібні програмісту знання з географії чи біології? Звичайно! Раптом вам запропонують працювати над Google Maps чи взятися за проєкт із програмування ДНК? А вивчення літератури та історії значною мірою розвиває пам'ять та підвищує швидкість читання. Ці навички вкрай важливі при вивченні нових мов програмування або алгоритмів.

Але варто пам’ятати: всі круті програмісти непогано закінчили школу та склали ЗНО.