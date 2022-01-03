З'явився повний календар свят і вихідних на 2022 рік: скільки будемо відпочивати

У 2022 році українці отримають кілька разів додаткові вихідні у зв'язку з державними святами. Найтриваліші вихідні очікуються в січні, березні, квітні, червні та грудні.
Коли у 2022 році будемо відзначати свята, і які дні будуть вихідними – читайте в матеріалі Styler нижче.
7 січня, п'ятниця - Різдво
8 березня, вівторок - Міжнародний жіночий день
24 квітня, неділя - Великдень
1 травня, неділя - День праці
9 травня, понеділок - День Перемоги
12 червня, неділя - Трійця
28 червня, вівторок - День Конституції України
24 серпня, середа - День Незалежності України
14 жовтня, п'ятниця - День захисника і захисниці України
25 грудня, неділя - католицьке Різдво
У січні на Різдво українці отримають три вихідні дні - з 7 по 9 січня (п'ятниця, субота, неділя).
У березні очікується 4 вихідних дні, оскільки 8 березня випадає на вівторок. Робочий день 7 березня пропонується перенести на 12 березня. Таким чином українці отримають довгі вихідні - 5, 6, 7 і 8 березня (з суботи до вівторка).
У квітні будемо відзначати Великдень, тому вихідними днями стануть 23, 24 і 25 квітня (з суботи до понеділка).
У травні очікується відразу два святкові дні. 1 травня випадає на неділю, тому 2 травня стане також вихідним днем. Далі вихідними днями стануть 7, 8 і 9 травня.
У червні відзначатиметься Трійця і День Конституції. Тому понеділок, 27 червня, пропонується перенести на суботу, 2 липня.
А 13 червня стане вихідним завдяки Трійці. Відпочивати в червні будемо спочатку 11, 12 і 13 червня, а потім в кінці місяця – 25, 26, 27 і 28 червня.
Наступні тривалі вихідні будуть тільки в грудні - 24, 25 і 26 грудня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли настане рік Чорного водяного Тигра за китайським календарем.
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