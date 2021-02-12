З'явилася заява про роботу шкіл та садочків у Києві з понеділка

Після закриття шкіл та садків Києва 11 і 12 лютого багатьох батьків хвилює питання, чи підуть діти на навчання з понеділка, 15-го числа. Адже синоптики прогнозують морози на ці дні.

За словами чиновника, освітні заклади планують відкривати в понеділок 15 лютого. Відповідне рішення буде остаточно прийнято до кінця сьогоднішнього дня - п'ятниці, 12-го лютого.

"Станом на цей час поки говоримо про те, що школи і дитячі садки з понеділка будуть працювати. Дистанційний режим ввели тільки на два дні", - заявив Бондаренко.

З усім тим, заступник голови КМДА не виключає, що обмеження для шкіл та садочків можуть продовжитися.

"Якщо ми будемо розуміти і мати відповідні рекомендації про... Не тільки різке зниження температури, але і неможливість нормально дістатися через снігопад, звичайно, можемо продовжити такий дистанційний режим. Але поки таке рішення не прийнято", - додав він.

Як стало відомо в адміністрації одного зі столичних дитячих садків, робота планується продовжитися з 15 лютого.

"Було розпорядження на 11,12 число, ми готові працювати. Поки що ніяких розпоряджень не надходило", - розповіли нам.

А от у Львові, який також сильно постраждав через снігопад 11 лютого, більшість шкіл також пішло на дистанційне навчання.

"У Львові більшість шкіл пішло на дистанційку до вівторка поки що. У школах і дитсадках працюватимуть чергові групи, куди можна буде прилаштувати дитину в тому разі, якщо зовсім нікуди її подіти. Поки орієнтовно діти підуть вчитися у вівторок, але точніше скажуть в понеділок. Залежить від погоди і морозів", - розповідають місцеві жителі.