З'явилося відео з ковідної лікарні в Мелітополі: тіло в коридорі, реанімація заповнена

У Мелітополі в коронавірусній лікарні склалася важка ситуація через велику кількість заражених - відділення заповнені пацієнтами, медичного персоналу не вистачає. Місцева журналістка показала будні лікарів у COVID-відділеннях, та яка атмосфера тут панує.
Відео Анна Форіс опублікувала у своєму Facebook.
Також вона зазначила, що деякі українці нарікають на "втому" від карантинних обмежень і часом просто ігнорують вимоги про маски та дистанцію, не замислюючись про ризики опинитися таких ось лікарнях, підчепивши вірус.
"З усіх боків я чую, як люди страждають, що їх у чомусь обмежили - маршрутки, маски, щеплення... Але ніхто не розуміє, що ці обмеження ніщо в порівнянні зі смертю, яку я там побачила. Ніщо в порівнянні зі стражданнями та болем..." - розповіла представниця преси, побувавши в місцевому госпіталі для хворих COVID-19.
Так, Анна показала майже забиті відділення з великою кількістю пацієнтів. Медики наголошують, що майже всі вони не були вакциновані.
Коронавірусна лікарня Маріуполя переповнена пацієнтами (фото: скрін)
"Зараз в основному лежать тут середнього ступеня тяжкості, ближче до важкої. Катастрофічно не вистачає місць і персоналу для обслуговування цих лікарень. Тому потрібно дотримуватися карантинних заходів, менше відвідувати всякі заходи, і обмежити відвідування масового скупчення людей, носити маски - тому що у нас люди розслабилися. І звичайно дуже важливий етап - це вакцинація. Тому що в стаціонарі практично всі - 90 з чимось відсотків - це не щеплені люди", - сказала лікар.
Також на кадрах можна побачити в коридорі на каталках тіло померлого, накрите простирадлом.
Тіло померлого в ковідній лікарні Мелітополя (фото: скрін)
Медики також розповіли, що реанімація в лікарні заповнена повністю.
Через брак чоловічих і жіночих місць в госпіталі тепер змішані палати.
"На першому поверсі у нас лежать пацієнти, яких прирівнюють до реанімаційних, оскільки в реанімації для всіх місць у нас не вистачає", - додала лікар.
Що відбувається в коронавірусній лікарні в Мелітополі (фото: скрін)
Відео з лікарні можна подивитися за цим посиланням.
Раніше повідомлялося, що під Запоріжжям рідним хворих на коронавірус призначення лікарів роздають вночі.
Також ми писали про те, що в Мелітополі бачили, як "швидкі" привозять хворих в госпіталь кожні 10 хвилин.