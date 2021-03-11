З'явилося відео "голівудської" гонитви поліцейських у Києві

У Києві п'яний водій тікав від патрульних по зустрічці та наражав інших учасників дорожнього руху на небезпеку.

Повідомляється, що подія сталася 10 березня на площі Андрія Первозванного. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль Renault за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм "копи" помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік не захотів. Натиснувши на педаль газу, почав тікати. Патрульні орієнтували усі наряди поліції міста та почали переслідування.

"Інспектори подавали кермувальнику сигнали про зупинку, на які він не реагував, та здійснював небезпечні маневри. Тікаючи, водій наїхав на електроопору, потім пошкодив колеса, проте це не зупинило його", - розповіли правоохоронці.

Зрештою, поліцейські заблокували авто на Броварському проспекті.

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На чоловіка, який вочевидь уявляв себе героєм фільму "Форсаж", складено одразу шість адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння; невиконання водіями вимог про зупинку; створення аварійної обстановки; порушення ПДР, що призвело до ДТП; залишення місця ДТП та керування транспортним засобом без відповідних документів.