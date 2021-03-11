Появилось видео "голливудской" погони полицейских в Киеве

В Киеве пьяный водитель убегал от патрульных по встречке и подвергал других участников дорожного движения опасности.

Сообщается, что происшествие произошло 10 марта на площади Андрея Первозванного. Экипаж патрульных остановил автомобиль Renault за нарушение правил дорожного движения.

Во время общения с водителем "копы" заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина не захотел. Нажав на педаль газа, начал убегать. Патрульные ориентировали все наряды полиции города и начали преследование.

"Инспекторы подавали водителя сигналы об остановке, на которые он не реагировал, и совершал опасные маневры. Убегая, водитель наехал на электроопору, затем повредил колеса, однако это не остановило его", - рассказали правоохранители.

В конце концов, полицейские заблокировали авто на Броварском проспекте.

Видео: Погоня за нарушителем ПДД в Киеве

На мужчину, который очевидно представлял себя героем фильма "Форсаж", составлен сразу шесть административных материалов за управление транспортным средством в состоянии опьянения; невыполнение водителями требований об остановке; создание аварийной обстановки; нарушение ПДД, что привело к ДТП; оставление места ДТП и управление транспортным средством без соответствующих документов.