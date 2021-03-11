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Появилось видео "голливудской" погони полицейских в Киеве

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 18:08
Появилось видео "голливудской" погони полицейских в Киеве В Киеве "копы" гонялись за нарушителем ПДД по встречке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве пьяный водитель убегал от патрульных по встречке и подвергал других участников дорожного движения опасности.

Видео "голливудской" погони появилось на странице столичной Патрульной полиций в Facebook.

Сообщается, что происшествие произошло 10 марта на площади Андрея Первозванного. Экипаж патрульных остановил автомобиль Renault за нарушение правил дорожного движения.

Во время общения с водителем "копы" заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина не захотел. Нажав на педаль газа, начал убегать. Патрульные ориентировали все наряды полиции города и начали преследование.

"Инспекторы подавали водителя сигналы об остановке, на которые он не реагировал, и совершал опасные маневры. Убегая, водитель наехал на электроопору, затем повредил колеса, однако это не остановило его", - рассказали правоохранители.

В конце концов, полицейские заблокировали авто на Броварском проспекте.

Видео: Погоня за нарушителем ПДД в Киеве

На мужчину, который очевидно представлял себя героем фильма "Форсаж", составлен сразу шесть административных материалов за управление транспортным средством в состоянии опьянения; невыполнение водителями требований об остановке; создание аварийной обстановки; нарушение ПДД, что привело к ДТП; оставление места ДТП и управление транспортным средством без соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что на днях под Львовом пьяный водитель устроил гонки и перестрелку с полицией.

Напомним также, что в декабре в Киеве ночью полицейские устроили погоню со стрельбой, в результате чего водитель получил ранение.

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