З'явилося останнє фото Єлизавети II. На ньому королева посміхається

Зустріч з новим главою уряду відбулася 6 вересня і стала першою, коли королева провела захід за межами Лондона або Віндзора.

Так, в останні місяці життя монарха перевели у Балморал через побоювання з приводу її стану рухатися - у Єлизавети II виникли проблеми з мобільністю.

На цих фотографіях монарх сяє, вітаючи Трасс - 15-го прем'єр-міністра країни, якого вона призначила під час свого правління.

Останні прижиттєві знімки Єлизавети II (фото: Getty Images)

Хоча Її Величність використовувала свою тростину для стійкості, на аудієнцію вона прийшла в гарному настрої для традиційної церемонії "цілування рук".

Як заявляв тоді представник палацу, королева "прийняла на аудієнції високоповажного члена парламенту Елізабет Трасс і попросила її сформувати нову адміністрацію".

Єлизавета II посміхається на своєму останньому знімку (фото: Getty Images)

"Міс Трасс прийняла пропозицію Її Величності та поцілувала руки після її призначення прем'єр-міністром і першим лордом казначейства", - говорилося в заяві Букінгемського палацу.

Ліз Трасс на аудієнції у королеви (фото: Getty Images)

Нагадаємо також, що колишній прем'єр Борис Джонсон раніше зустрічався з королевою, щоб офіційно запропонувати свою відставку в 40-хвилинній бесіді, але на камеру ця зустріч не потрапила.