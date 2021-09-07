З'явилося нове меню їдальні Верховної Ради: скільки коштує обід

Найдорожчі страви в їдальні для депутатів - рибні. Філе сьомги – 174 гривні, філе сьомги гриль-182 гривні. Тартар з сьомгою та авокадо – 241 гривня.

Перші страви: окрошка - 59 гривень і борщ – 51 гривня.

А ось за другі страви доведеться віддати від 39 до 216 гривень. На гарнір пропонується пюре, відварений рис і гречана каша – вони обійдуться до 44 гривень за порцію.

Салати коштують від 32 до 90 гривень. Найдорожчі - "Царський" з сьомгою і "Капрезе" з моцарелою.

Омлет коштує 42 гривні, млинці з яблуками та медом – 55 гривень. Овочевий шашлик-67 гривень, деруни-93 гривні за порцію.

Філе судака в томаті з овочами – 97 гривень, рибні котлети – 43 гривні, відварене філе судака – 84 гривні.

Котлети зі свинини - 60 гривень, биточки діжонські – 73 гривні, парові курячі котлети – 39 гривень. Відварені курячі стегна - 51 гривня, котлета по-київськи – 58 гривень.

Доступні за ціною і десерти: желе коштує 33 гривні, десерт "Білосніжка і сім гномів" – 63 гривні, шматочок чізкейку – 39 гривень.

Фото: Меню їдальні Верховної Ради (Таня Поляковська, УНІАН)