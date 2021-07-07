З'явилося фото та інформація про "голосіївського стрілка", який поранив поліцейського в Києві

З'явилося фото затриманого "голосіївського стрілка" , який з мисливської рушниці поранив двох людей, в тому числі і поліцейського.

Що відомо про стрілка, як він виглядає і що йому загрожує - читайте нижче в нашому матеріалі.

Після того, як в місті була введена спецоперація "Грім" і до операції були залучені спецназівці, зловмисник був затриманий. Це молодий чоловік міцної статури.

Інцидент стався в будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58.

Фото: Момент затримання "голосіївського стрілка" (t.me/pavlovskynews)

Що сталося вранці 7 липня

У прес-службі поліції Києва повідомили, що працівники патрульної поліції виїхали на виклик після повідомлення про конфлікт на Голосіївському проспекті.

Коли правоохоронці прибули на місце, господар житла вистрілив кілька разів. Попередньо відомо, що серед постраждалих поліцейський і цивільний, а зловмисник забарикадувався в квартирі.

Відео: "Голосіївський стрілок" поговорив з братом

Пізніше чоловік розповів у телефонній розмові з братом, що він не може покинути квартиру, бо замок заклинило через спроби злому. Родич каже, що у брата хотіли відібрати квартиру рейдерським захопленням, а напередодні кілька людей ломилися в житло.

Постріл у бік поліцейських, за словами родича, був "попереджувальним". Намірів заподіяти поліцейським каліцтва не було.

У Києві на Голосіївському проспекті чоловік стріляв по поліцейських...за попередньою інформацією є поранені У Києві на Голосіївському проспекті чоловік стріляє по поліцейських #НАЖИВО біля столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який поранив поліцейського та цивільну людину Потерпілим надають першу медичну допомогу. На місце виїхало керівництво Національної поліції, столичної поліції та слідчо-оперативні групи. За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських. Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, внаслідок підії правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в зазначеній квартирі. Posted by Телекомпанія " Магнолія-ТВ" on Wednesday, July 7, 2021

Відео: Стрілянина в Києві

Що відомо про стрілка

За інформацією strana.ua, стрілку 38 років. А під час розмови з братом на екрані телефону було підписано Іван Мартинюк.

За словами родича, житло брата продали на СЕТАМі. Стрілок з цим не згоден і навіть виграв у цій справі два суди. "Квартирне питання" і стало причиною конфлікту.

Як повідомив родич того, хто стріляв, у чоловіка хотіли відібрати квартиру, що і стало причиною конфлікту.

Чоловік скоїв підпал квартири

Пізніше правоохоронці повідомили, що чоловік здійснив підпал квартири перш ніж здатися. Мешканців будинку евакуюють з багатоповерхівки.

Що загрожує стрілку

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, на чоловіка відкрито кримінальну справу за замах на життя правоохоронця.

"Проводилися переговори, він не відчиняв, хоча поліцейські його неодноразово попереджали... Погрожував відкривати вогонь і в самому кінці погрожував, і було чути запах бензину, підпалити. Враховуючи всі ці обставини, було прийнято рішення про початок штурму... Наші співробітники зайшли і затримали його", - зазначив Крищенко.

Начальник столичної поліції уточнив, що в результаті стрілянини був поранений патрульний поліцейський і цивільний, який представляє одну зі сторін квартирного конфлікту.