З'явилося архівне відео параду в Москві з гітлерівськими військовими в травні 1941 року

Йдеться про парад, проведений 1 травня 1941 року. Захід проходив пишно й урочисто, на трибуні була присутня вся "верхівка" радвлади, в тому числі генсек Сталін і Молотов, нарком закордонних справ СРСР, який 23 серпня 1939-го підписав у Москві угоду про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом (пакт Молотова - Ріббентропа).

"Це відео ви не побачите ні в російських, і навіть ні в українських ЗМІ. Парад на Красній площі 1 травня 1941 року. Друга світова війна, яку разом розпочали Німеччина і Росія з окупації Польщі, вже триває більше півтора року. На парад прибули німецькі військові на чолі з високопоставленими офіцерами Вермахту.", - пише Іванов.

Офіцери Вермахту в Москві на військовому параді на Червоній площі 1 травня 1941 року (фото: скріншот з відео youtube.com)

На кадрах, серед іншого, показано, як маршал і народний комісар оборони СРСР Семен Тимошенко під час параду підходив до німецьких офіцерів, які стоять на площі, потискав їм руки та віддавав честь. Як вказується у військовій біографії Тимошенка з відкритих джерел, у воєначальника в цей час вже був досвід участі у Другій світовій війні - у вересні 1939 року він очолював Український фронт під час вторгнення до Польщі.

Відео: військовий парад на Красній площі в Москві разом з німецькими військовими 1 травня 1941 року