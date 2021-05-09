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З'явилося архівне відео параду в Москві з гітлерівськими військовими в травні 1941 року

Автор: Володимир Костирін

У День Перемоги над фашизмом 9 травня в мережі нагадали, як у Москві проводили військовий парад на Красній площі навесні 1941 року разом з військовими гітлерівської армії - через півтора року після початку Другої світової війни, і за півтора місяця до нападу Німеччини з союзниками на СРСР.

Рідкісні архівні кадри опублікував активіст і медіаексперт Олександр Іванов у своєму Facebook.

Йдеться про парад, проведений 1 травня 1941 року. Захід проходив пишно й урочисто, на трибуні була присутня вся "верхівка" радвлади, в тому числі генсек Сталін і Молотов, нарком закордонних справ СРСР, який 23 серпня 1939-го підписав у Москві угоду про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом (пакт Молотова - Ріббентропа).

"Це відео ви не побачите ні в російських, і навіть ні в українських ЗМІ. Парад на Красній площі 1 травня 1941 року. Друга світова війна, яку разом розпочали Німеччина і Росія з окупації Польщі, вже триває більше півтора року. На парад прибули німецькі військові на чолі з високопоставленими офіцерами Вермахту.", - пише Іванов.

Офіцери Вермахту в Москві на військовому параді на Червоній площі 1 травня 1941 року (фото: скріншот з відео youtube.com)

На кадрах, серед іншого, показано, як маршал і народний комісар оборони СРСР Семен Тимошенко під час параду підходив до німецьких офіцерів, які стоять на площі, потискав їм руки та віддавав честь. Як вказується у військовій біографії Тимошенка з відкритих джерел, у воєначальника в цей час вже був досвід участі у Другій світовій війні - у вересні 1939 року він очолював Український фронт під час вторгнення до Польщі.

Відео: військовий парад на Красній площі в Москві разом з німецькими військовими 1 травня 1941 року

Раніше повідомлялося, що в Житомирі соратник Медведчука привітав усіх з 9 травня плакатом з гітлерівськими солдатами.

Також ми писали про те, що 23 лютого у Росії фанати Путіна поклали квіти на могилу гітлерівських солдатів - учасники відділення "Молодої Гвардії Єдиної Росії" прикрасили букетами братську могилу угорських військовополонених, які воювали під час Другої світової війни на боці Німеччини.

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