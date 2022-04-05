З'явилося апокаліптичне відео звільненого Гостомеля: як зараз виглядає місто

Ролик знімали 4 квітня 2022 року. Дуже важко що-небудь коментувати, на відео ви можете побачити все самі.

У Гостомелі повністю знищені дороги, зруйновані і спалені будинки, стоять розбиті і кинуті власниками приватні автомобілі, знищена ворожа техніка. Подекуди на вулицях досі лежать снаряди.

Гостомель після загарбників виглядає так

Нагадаємо, що виїхали українців з Київської області, просять поки не повертатися, міста заміновані і зараз дуже небезпечні для цивільних.