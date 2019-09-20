З'явилися шанси: близькі повідомили про зміну стану Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк, яка на даний момент знаходиться в лікарні у важкому стані, але за інформацією російських ЗМІ, вже переведена з реанімації у звичайну палату, має всі шанси на те, щоб видужати. Таку інформацію повідомила знайома Заворотнюк Юлія Завгородня.

Як розповіла Завгородня, вона сама врятувалася від страшної хвороби в семирічному віці і їй дуже допомогла підтримка Анастасії Заворотнюк. Дівчині 12 років тому поставили діагноз "лейкемія" і повідомили батькам, що шансів на повне одужання практично немає.

Юна Юлія написала тоді у своєму щоденнику, що одним з останніх її бажань – це побачити Анастасію Заворотнюк, актрису з "Моєї прекрасної няні". Батьки зробити все можливе, щоб артистка відвідала хвору дівчинку у лікарні.

Запис Завгородньої в особистому щоденнику

І після цієї зустрічі здоров'я Завгородньої пішло на поправку. Настя Заворотнюк продовжила спілкуватися з дівчинкою, запрошувала її на зйомки. А через деякий час хвороба відступила і з Юлії навіть зняли інвалідність.

"Під час репетицій Настя приділяла мені багато часу, вона ставилася до мене, як до дочки. Вже пізніше вона завжди дзвонила нам, цікавилася моїм здоров'ям. У якийсь момент сталося диво — я пішла на поправку", - розповіла дівчина.

Анастасія Заворотнюк і Юлія Завогородня (фото з особистого архіву)

Зараз їй 19 років і вона живе звичайним життям. Завгородня зізналася, що про онкологічний діагноз Заворотнюк вони знали давно, але так як сім'я нічого не розповідала ЗМІ, розуміли – шанси на одужання є.

"Якщо б рак повністю вразив мозок, то була б смерть. Коли її близькі мовчали, я зрозуміла, що шанс є. Організм бореться. Моя сім'я постійно молилася за актрису. Я інтуїтивно відчувала, що має статися диво. Так само, як сталося зі мною", - впевнена Завгородня.

Вона додала, що з рідними Заворотнюк поспілкувався її батько. Він написав великий лист їм зі словами підтримки, а також розмовляв з піар-директором актриси.

"Він поцікавився здоров'ям актриси. Йому відповіли, що з'явилися чималі шанси на одужання. Ось тоді ми видихнули. Але продовжуємо молитися за неї", - повідомила Завгородня.