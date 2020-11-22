З'явилися перші фото Єфремова з бєлгородського СІЗО

Михайло Єфремов знаходиться в бєлгородському ізоляторі на карантині до того, як його розподілять у колонію. В мережі опублікували перші фото російського актора, який був засуджений на 7,5 років за смертельну аварію в центрі Москви.

На фотографіях можна побачити Єфремова з митрополитом Бєлгородським і Старооскольським Іоанном. Артистові вдалося відвідати молебень в храмі святителя Миколая Чудотворця, розташованому в установі.

Владика Іоанн посповідав і причастив Єфремова, а також інших ув'язнених в СІЗО. Він також звернувся до працівників і засуджених зі словами проповіді, в якій він закликав їх поставитися до коронавірусу як до перешкоди. При цьому митрополит впевнений, що люди подолають хворобу.

Михайло Єфремов в СІЗО в Бєлгороді (фото: beleparh.ru)

Після закінчення богослужіння митрополит окропив приміщення святою водою.

Михайло Єфремов в СІЗО в Бєлгороді (фото: beleparh.ru)

На фотографіях видно, що Михайло Єфремов сильно схуд. Також у нього відросло волосся, яке він підстриг під нуль. Акторові поки дозволено носити свій одяг, але коли він прибуде в колонію, то буде носити робу.

Нагадаємо, 8 червня Михайло Єфремов перетнув розділову смугу і вилетів на зустрічну, де зіткнувся з невеликою вантажівкою. Водій вантажівки помер у лікарні через кілька годин після інциденту.

Очевидці говорили, і це було видно на відео з місця ДТП, що актор був сильно п'яний. Крім того, аналіз показав, що в крові артиста були залишки наркотичних речовин.

Раніше Михайло Єфремов подав скаргу на свого колишнього юриста і на вирок у суді.