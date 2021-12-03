З'явилися фото і відео з Різдвяної вечірки королівської родини, яка проводиться 100 років підряд

Щорічна Різдвяна вечірка від Асоціації "Не забуті" відбулася в Сент-Джеймському палаці, одному з найстаріших в Лондоні, а проводила захід 2 грудня принцеса Анна, єдина дочка королеви Єлизавети II.

Принцеса Анна провела різдвяну вечірку (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Як видно на фото з заходу, опублікованих палацом в Twitter, 71-річна Анна Єлизавета Аліса Луїза (повне ім'я принцеси) мило і тепло спілкувалася з гостями, намагаючись приділити увагу кожному.

Принцеса Анна спілкується з гостями на різдвяній вечірці (фото: twitter.com/RoyalFamily)

На вечірку збираються колишні військовослужбовці та жінки з усіх верств суспільства для особливого святкування Різдва.

На кадрах можна помітити, що на вечірці присутні намагаються дотримуватися соціальної дистанції, згідно з карантинними правилами. При цьому ніхто захисні маски не одягав, крім персоналу (спеціальні щитки),

Різдвяна вечірка від Асоціації "не забуті" проводиться вже протягом 100 років (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Ювілейна різдвяна вечірка пройшла з піснями, ялинкою, жартами та іншими забавами (фото: скріншот)

Сама ж "не забута" королівська різдвяна вечірка була заснована королем Георгом V і королевою Марією в 1921 році. І триває вже 100 років!

Також у Палаці опублікували архівне фото, на якому зображені Герцог і герцогиня Йоркські, згодом король Георг VI та королева Єлизавета, королева-мати, на різдвяній вечірці 1923 року.

Королівська різдвяна вечірка в 1923 році (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Британська асоціація "Не забуті" щорічно підтримує понад 10 тисяч військовослужбовців. Заходи спрямовані на боротьбу з ізоляцією та самотністю серед них, надаючи розваги та заходи для зближення.

Відео: як принцеса Анна провела ювілейну - 100-річну різдвяну вечірку 2021