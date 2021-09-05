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З'явилися фото "убогого радянського фастфуду": брудні пивні, смердючі чебуреки і хамство

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Неділя 05 вересня 2021 12:19
З'явилися фото "убогого радянського фастфуду": брудні пивні, смердючі чебуреки і хамство Фото: Блогер розповів про убогість радянського фастфуду (mirovich.media)
Автор: Світлана Мащенко

Рівень життя за часів СРСР через десятиліття згадується багатьма українцями з ностальгією. Зокрема, однією з найбільш міфологізованих є система харчування, а саме - громадського харчування.

Блогер Максим Мирович впевнений, що це не так, розповівши на своїй особистій сторінці про "убогість радянського фастфуду".

Мирович каже, що ідея перекусу в місті посеред робочого дня для СРСР була більш ніж актуальна, але здійснювалася вона дико.

"У совку нічого не розвивалося і в кращому випадку залишалося на рівні смердючих вокзальних пиріжкових початку XX століття, а в гіршому - скотилося і зовсім до "пляшки кефіру, півбатону", прославлені в пісні", - пише Мирович.

Система радянського громадського харчування залишала бажати кращого. Так як вона належала державі, конкуренції і"боротьби за клієнта" не було.

З'явилися фото &quot;убогого радянського фастфуду&quot;: брудні пивні, смердючі чебуреки і хамство

"Якість харчування і в цілому сервісу була стабільно низькою. Продукти розкрадалися персоналом, їжа була несмачною, обслуговування було хамським", - розповідає блогер.

Для охочих "перекусити по-швидкому" совкові столові пропонували варіанти на зразок пиріжків з чаєм або склянкою сметани, за якими доводилося відстояти чималу чергу.

"У деяких їдальнях існували також окремі бари/кафе з холодними закусками, пиріжками і чаєм - але там все, як правило, теж було вельми убогим, несвіжим і не викликає апетит - якісь вчорашні бутерброди із завітреною ковбасою, черстві коржики "молочні", розбавлений кефір і так далі. Як і скрізь в совку - обслуговували в таких місцях по-хамськи, з постійною зарядженістю персоналу на скандал", - описує те, що відбувалося, Мирович.

З'явилися фото &quot;убогого радянського фастфуду&quot;: брудні пивні, смердючі чебуреки і хамство

Типовими радянськими фастфуд-закладами були пиріжкові і чебуречні, які існували або у вигляді окремих невеликих закладів, або у вигляді вуличних лотків з їжею. Якість їжі в них залишало бажати кращого.

"Совкові чебуреки через постійну економію тижнями смажили в одному і тому ж маслі - що робило їх не просто несмачною, але і токсичною їжею", - додав блогер.

А ось радянські "пивнухи" були справжнім днищем з заляпаними липкими столами (в основному стоячими), брудом, моторошним контингентом, який прямо в закладі робив фірмовий коктейль тих років - "йорж" - суміш горілки і пива.

З'явилися фото &quot;убогого радянського фастфуду&quot;: брудні пивні, смердючі чебуреки і хамство

Фото: mirovich.media

Раніше ми писали, що блогер одним фото показав, що таке справжній совок.

Також Масим Мирович розповів про те, як насправді жили пенсіонери в Радянському Союзі.

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