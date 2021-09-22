З'явилися нові фото і відео з місця замаху на Шефіра

Фото з місця замаху на Шефіра

Світлини обстріляного авто опублікували на Facebook-сторінці Національної поліції України.

На кадрах видно, що кулі влучили у тому числі у лобове скло Audi A8 Шефіра. На щастя, воно було броньованим. Хоча водій отримав травми - три кульові поранення - і перебуває у лікарні в Феофанії.

Фото обстріляного авто Шефіра і його водія (facebook.com/UA.National.Police)

Що кажуть про обстріл у Зеленського?

У ОП напад на Шефіра пов'язують з активною політикою президента.

"Очевидно, що це відкритий, навмисний і вкрай жорстокий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди [президента]... Ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави, направленій на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, що відверто працюють на наших зовнішніх опонентів", - сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна.

За фактом обстрілу машини уже відкрито справу з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб".

Додамо, що напад на Шефіра стався у селі Лісники Обухівському районі на вулиці Ватутіна, 168, біля супермаркету АТБ.

Наразі проводиться поліцейська спецоперація для розшуку зловмисників. Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя Шефіра і його водія, правоохоронці просять повідомляти у 102.