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З'явилися фото "копів"-насильників з-за ґрат: вони не засмучуються

STYLERЖиття    26.05.2020 - 10:44
З'явилися фото "копів"-насильників з-за ґрат: вони не засмучуються
"Копи" перебувають за ґратами (фото: pixabay.com)

У мережі показали нові фото обвинувачених поліцейських в СІЗО

У Кагарлику двох поліцейських звинувачують у злочині. Правоохоронці підозрюються у катуваннях і зґвалтуванні. Як розповіли в прес-службі Національної поліції, 24 травня в лікарню Кагарлика звернулася 26-річна дівчина. Вона розповіла, що її побили і зґвалтували у відділенні поліції. Перевірка внутрішньої безпеки підтвердила, що поліцейські причетні до скоєння злочину проти дівчини, яку напередодні доставили для дачі пояснень з приводу крадіжок майна.

Імена поліцейських повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко і показав їх фото на своїй сторінці в Facebook. Зараз Микола Кузів та Сергій Сулима перебувають у слідчому ізоляторі.

У Держбюро розслідувань розповіли, що до молодої жінки застосовували тортури. Оперуповноважений закрив постраждалу в своєму кабінеті, на неї одягали протигаз, наручники і погрожували зброєю.

Зараз відділення поліції розформовано, а двоє співробітників Кагарлицького відділення затримані. Вони знаходяться в СІЗО, порушене кримінальне виробництво за ст. 152 Кримінального кодексу України.

З'явилися фото &quot;копів&quot;-насильників з-за ґрат: вони не засмучуютьсяЗ'явилися фото &quot;копів&quot;-насильників з-за ґрат: вони не засмучуються

Затримані поліцейські (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Як ми раніше писали, в МВС оцінили можливість відставки Авакова через події в Кагарлику.

Читайте також стали відомі імена поліцейських, затриманих за згвалтування.

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Автор: Марія Соловей

Теги Новини України полиция
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