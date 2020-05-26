Появились фото "копов"-насильников из-за решетки: они не печалятся

"Копы" находятся за решеткой (фото: pixabay.com)

В сети показали новые фото обвиняемых полицейских в СИЗО

В Кагарлыке двоих полицейских обвиняют в преступлении. Стражи правопорядка подозреваются в пытках и изнасиловании. Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции, 24 мая в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что ее избили и изнасиловали в отделении полиции. Проверка внутренней безопасности подтвердила, что полицейские причастны к совершению преступления против девушки, которую накануне доставили для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Имена полицейских сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко и показал их фото на своей странице в Facebook. Сейчас Николай Кузив и Сергей Сулима находятся в следственном изоляторе.

В Госбюро расследований рассказали, что к молодой женщине применяли пытки. Оперуполномоченный закрыл пострадавшую в своем кабинете, на нее надевали противогаз, наручники и угрожали оружием.

Сейчас отделение полиции расформировано, а двое сотрудников Кагарлыкского отделения задержаны. Они находятся в СИЗО, заведено уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Задержанные полицейские (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Ранее стали известны имена полицейских, задержанных за изнасилование.

Также мы писали, в МВД оценили возможность отставки Авакова из-за событий в Кагарлыке.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Соловей