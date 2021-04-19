З'явилися фото страв з їдальні Чорнобиля: голубці і мініатюрні печеньки

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС провели пресконференцію та екскурсію для ЗМІ про підготовку до 35-річчя річниці аварії. Журналісти показали, як зустрічають в Чорнобилі туристів і чим годують в місцевій їдальні.

Чорнобильська зона стане місцем для туризму

У Мінприроди наголошують, що зона відчуження Чорнобильської АЕС повинна стати зоною розвитку. Відвідування Чорнобиля має показати туристам, що це не тільки місце пам'яті та трагедії, але місце, де людство вчиться справлятися з катастрофами світового масштабу.

"Запрошуємо усіх українців. Це місце пам'яті, місце сили, де кожен українець може надихнутися, зробити висновки", - сказав заступник глави Мінприроди Богдан Боруховський.

Під час престуру для ЗМІ, журналістам показали територію, нове обладнання і зробили екскурсію по Прип'яті. А також показали, чим годують у їдальні ЧАЕС.

Що готують кухарі в їдальні ЧАЕС

Кухарі приготували для відвідувачів ціле застілля: канапе з бужениною і м'ясним рулетом, прикрашені скибочками свіжого огірка і листочками петрушки, ковбаски з рубаного м'яса, м'ясо в паніровці та шашлик з рожевою цибулею, мариновані овочеві голубці, і так виду тарталеток – з салатом з язика і сирковим салатом з часником. На десерт були подані фрукти, мініатюрні сирні печива в цукрі, кекси в цукровій глазурі та малиновий торт.

Чим годують у їдальні на ЧАЕС (Фото: vesti.ua)

Однак кухарі попередили, що таке меню на ЧАЕС не завжди – це для особливого випадку. В інші дні тут готують за традиційними рецептами.

Працівники Держагентства зізнаються, що мріють про відрядження в зону відчуження, оскільки навіть звичайні обіди тут дуже смачні.

Що чекає на туристів у Чорнобилі

Туристи під час екскурсій в зону ЧАЕС можуть обідати в столових, оскільки перекусити власними бутербродами можна тільки в транспорті або в будівлі. А ось на вулиці в зоні відчуження не можна ні їсти, ні пити, ні палити.