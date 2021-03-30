В Україні хочуть запустити річковий туристичний маршрут в Чорнобиль
В Україні планують запустити річкові туристичні маршрути за напрямками Київ - Чорнобиль і Київ - Канів. У Мінінфраструктури наголосили, що відновлення внутрішніх водних шляхів - це одне з пріоритетних завдань відомства.
Про це йшлося на нараді, присвяченому розвитку річкового туризму в Україні, передає прес-служба Мінінфраструктури.
"Ми маємо прекрасні туристичні маршрути, наприклад, Канів і Чорнобиль, де такий вид повідомлення буде мати попит і буде найбільш оптимальним. І ми повинні це розвивати", - зазначив у ході наради міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Він зазначив, що початок реформи річкових перевезень та відновлення внутрішніх водних шляхів - це одне з пріоритетних завдань міністерства інфраструктури на 2021 рік. За словами Криклія, відомство продовжує роботу над розробкою і прийняттям підзаконних актів. Вони необхідні для нормальної роботи внутрішніх водних шляхів після набрання чинності закону "Про внутрішній водний транспорт".
В умовах пандемії коронавірусу, підкреслив міністр, внутрішній туризм буде залишатися в пріоритеті і потрібно зробити все можливе, щоб можливості Дніпра використовувалися повною мірою. "Як це було ще за часів Київської Русі, коли існував знаменитий шлях "із варяг у греки", - додав він.
Раніше експерти розповіли РБК-Україна, що за останній рік туристична галузь сильно просіла через пандемію коронавірусу. Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський вважає, що туристичний сезон в 2021 році буде також обмежений, як і в попередній рік. За його словами, в Україні традиційними місцями для відпочинку залишаться курорти на узбережжі Чорного і Азовського морів, а також Карпати.