З'явилися фото з Білорусі, які змушують плакати і пишатися за людей

В ніч з 9 на 10 серпня по всіх містах Білорусі прокотилися жорсткі сутички з силовиками. Десятки, а за деякими даними до сотні тисяч людей вийшли на вулиці в рамках протесту проти результатів виборів в країні. У мережі з'являються фото, які викликають гордість і співчуття до людей.

Цю ніч вже назвали безпрецедентною, адже в країні настільки жорстких протестів проти влади ще не було. Багато людей затримано, є поранені і один загиблий.

Протести в Білорусі (фото: svoboda.org)

Найбільш жорсткі зіткнення з омонівцями відбувалися в центрі Мінська, де силовики розганяли протестувальників. У хід йшли світлошумові гранати, сльозогінний газ, кийки, по ряду даних, навіть гумові кулі.

Розгін протестуючих в Білорусі (фото: Новина)

Цікаво, що якщо в Мінську силовики виявляли особливу жорстокість, то в ряді міст омонівці опускали щити, відступали і навіть браталися з протестувальниками. Подібне сталося в місті Жодіно, Ліді, Барановичах.

Силовики били людей і пакували в автозаки (фото: tut.by)

Люди скандували "Верым! Можам! Пераможам!", "Живе Беларусь", розмахували біло-червоними прапорами, багато включали або співали пісню "Перемен", кричали "Уходи" і "Позор". Після жаркої ночі і силових розгонів настало затишшя. Але мітингувальники скандували "Завтра! Завтра!".

ЦВК Білорусі опублікував остаточні результати виборів. Олександр Лукашенко набрав 80,23%, Світлана Тихановська - 9,9%. Явка склала 84%.

Штаб головного опонента Олександра Лукашенка Світлани Тихановської не визнає оголошені ЦВК результати виборів.

В ніч жорстких протистоянь у Мінську загинув чоловік, якого збив автозак у ході протестів. Авто вторглося в натовп і скоїло наїзд на одного з мітингувальників. Як повідомляє ЗМІ, ім'я загиблого - Євген Заїчкін. Чоловік отримав черепно-мозкову травму після наїзду машини, медики врятувати його не змогли.

Момент наїзду автозака на людину (фото: Telegram)

Раніше ми також публікували відео і фото жорстких сутичок на вулицях Білорусі після виборів.