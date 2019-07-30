З'явилися подробиці страшної ДТП під Одесою, в якій загинув 20-річний наречений

На трасі Одеса-Рені сталося страшна ДТП - мікроавтобус Ford "лоб в лоб" зіткнувся з легковим автомобілем Opel, в салоні якого перебувала сім'я з чотирьох чоловік. В результаті аварії п'ятеро людей отримали травми, а один - 20-річний хлопець помер у лікарні від отриманих травм.

За інформацією поліції, ДТП біля села Великий Дальник сталася через те, що водій буса не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В результаті зіткнення легковик перетворився на купу металу, а мікроавтобус "пішов" у кювет.

ДТП під Одесою (фото: facebook.com/balinskyy.vladislav)

В Opel їхало подружжя Анатолій та Наталія Біткиних з 19-річною донькою Тетяною і майбутнім зятем, 20-річним Арсенієм Кольчиком, пише "Обозреватель". Пасажирів вдалося дістати з машини тільки після розтину даху.

Зараз вчителька молодших класів в одеській школі №118 Наталія Біткіна і її дочка у важкому стані в лікарні. На їх лікування небайдужі одесити збирають кошти.

Наталія Биткина (фото: facebook.com/nataliya.zinevich)

Імовірний винуватець ДТП 42-річний водій Ford також постраждав. Зараз він знаходиться в загальній палаті терапевтичного відділення.

"Очевидці говорили, що після аварії водій бігав і кричав, що це він у всьому винен. Коли приїхала швидка, він упав біля машини на землю. Думаю, він зробив це спеціально", - розповіла друг сім'ї Биткиных Наталія Єфімова і додала, що водій Ford зараз всіляко намагається уникнути відповідальності.

Допомогти родині Біткіних кожен охочий може, перерахувавши гроші на картку Приватбанку: 5168 7554 2442 9898 (Тетяна Біткіна).

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.zinevich)

Нагадаємо, 27 липня у Львівській області в результаті зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем у Самбірському районі одна людина загинула і одна постраждала.