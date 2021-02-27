З'явився запис, як російський цар Олександр III співає про німецьку колонізацію Африки

Зазначимо, що генеральний консул Готфрід Рубен в період 1889-1897 рр. записував відомих співаків та акторів того часу, а також важливих високородних гостей членів монаршої родини на нещодавно віднайдений фонографі (на восковій циліндр) по всій Скандинавії. Так, під час перебування російського імператора Олександра III Миротворця в резиденції данської королівської сім'ї палаці Фреденсборг і був зроблений цей запис.

У 2000-х роках почалася оцифровка всіх роликів, і кілька років тому архів було диджиталізовано повністю.

Один з файлів зберігає голос царя Олександра III, який у відповідь на прохання своєї дружини Марії Федорівни заспівати щось виконує пісню про німецьку колонізацію Африки.

Відео: Голос російського царя Олександра III і Марії Федорівни в резиденції данського короля в 1889 році

Розшифровка розмови і текст пісні:

Марія Федорівна: - "Я дуже рада вас бачити сьогодні. Тому, що хороша погода, можна піти гуляти" (данською)

Цар Олександр III: - "Ви хочете, щоб я говорив що-небудь вам. Це не завжди так легко... І ще ви додали, що хочете, щоб я заспівав що-небудь. Ну що ж, ось, як, наприклад, це..."

Співає: (мовою оригіналу)

"Сам Бисмарк чуть от радости

не вырвал трех волос,

как телеграф известие

такое нам принес

Что немцы храбро заняли

пункт важный и большой

И утвердили в Африке

права страны родной.

С тех пор в Берлине стар и млад

одно лишь и твердят:

Nach Afrika, nach Kamerun...

Тек немцы говорят...

С тех пор в Берлине стар и млад

одно лишь и твердят:

Nach Afrika, nach Kamerun...

Тек немцы говорят!"

Цар Олександр III: - "Якби ви заздалегідь мене попередили, так це інша справа. Я б узяв з собою книгу або що-небудь в цьому роді, щоб мені прочитати. А так прямо з голови, це нелегко. Ви мене застали зненацька. І кінець. До побачення, панове."

Марія Федорівна: (данською) - "Мене дуже веселить слухати голос мого чоловіка".

Як чутно на записі, хоча цар і народився і виріс в Росії, говорив російською він з дуже сильним акцентом.

Олександр III і Марія Федорівна в Данії в 1892 році