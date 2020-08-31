Підвищення зарплат і пенсій, нові правила в школах: що зміниться в Україні з 1 вересня

Осінь принесе українцям багато цікавих змін. З 1 вересня в країні підвищується рівень мінімальної зарплати, зміняться виплати медикам, діти підуть до школи за новими правилами, а також зміняться правила перетину кордону з Білоруссю. Що зміниться у житті українців – читайте в Styler.

Підвищення мінімалки, пенсій і зарплат

З 1 вересня мінімальна заробітна плата підвищується на 6% - до 5000 гривень. Підвищення не дуже велике, до 1 вересня було 4723 гривні. Однак воно потягне за собою підвищення інших виплат, які прив'язані до суми мінімального заробітку. Це єдиний соціальний внесок, які ФОП платять щомісяця, і мінімальні пенсії – до 1769 гривень (було – 1712 гривень).

Планується також підвищення заробітних плат лікарям на 70%. Середній персонал отримає надбавку до 50%, а медсестри – до 25%.

Школи відкриють двері для дітей

З 1 вересня школи України відкриються для учнів. Для дітей різного віку введені нові правила носіння масок, використання дезінфекторів, перевірка температурного режиму, поділ на групи та різні зміни, щоб знизити ризик заразитися.

Країна поділена на зони та тільки в "червоній" діти змушені будуть йти на дистанційне навчання. Одночасно з цим у МОЗ попередили, що при підвищенні зростання захворюваності, на карантин можуть відправити як окремі класи, так і весь навчальний заклад.

Перетин кордону з Білоруссю тільки за закордонними паспортами

Для поїздок в Білорусь українцям тепер знадобиться закордонний паспорт з 1 вересня. Це полегшить і прискорить проходження прикордонного контролю та убезпечить громадян України у разі втрати документа. Громадяни України, які проживають на території Білорусі, зможуть оформити закордонний паспорт в Посольстві України в Мінську або Консульстві в Бресті. Ті, хто перебуває в Білорусі на цей час без закордонного паспорта, зможе повернутися додому без проблем.

Відповідальність за порушення роботодавцям

З 1 вересня посилиться контроль над оформленням найманих працівників. Державна служба з питань праці буде перевіряти недобросовісних роботодавців. Зростуть штрафи від мінімального в розмірі 8500 гривень до максимального у 141 тисячу гривень. Роботодавцям, які порушать закон, загрожує фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Банки в Україні будуть працювати за новими правилами

Нацбанк з 1 вересня встановив нові вимоги до реклами банківських послуг і сайтів фінансових установ. Всі організації зобов'язані будуть надавати тільки перевірену, правдиву, актуальну і максимально повну інформацію про депозити, кредити, умови, комісії, ціни та ризики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким категоріям українських пенсіонерів зроблять перерахунок пенсій у вересні 2020 року.