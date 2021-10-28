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Підвищення пенсій у грудні: у кого буде не менше 2600 грн

Автор: Роман Мирончук

У грудні 2021 року в Україні планується підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму через що відбудеться індексація пенсій і соціальних виплат.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Таким чином, люди старше 65 років отримуватимуть мінімальну пенсію в розмірі 2600 гривень.

Підвищену пенсію виплачуватимуть українцям з наявністю певного страхового стажу, який для чоловіків становить 35 років, а для жінок - 30. Також збільшиться мінімальна пенсія за віком і буде встановлена доплата за понаднормовий стаж.

Нагадаємо, що з жовтня пенсіонерам у віці від 75 до 80 років почали нараховувати доплати до пенсії в розмірі до 400 гривень.

Зазначимо, в Україні для пенсіонерів підвищують вимоги до стажу ще на 1 рік. У 2022 році громадянам у 60 років потрібно буде мати вже 29-річний, а не 28-річний стаж роботи, як було раніше. При цьому далі щороку ситуація буде змінюватися.

До 2028 року тільки половина українців зможе розраховувати на пенсію в 60 років. Якщо ж людям не вистачає страхового стажу - немає 15 років - то пенсійних виплат не буде. Вони зможуть тільки розраховувати соціальну пенсію, яка зараз становить 1854 гривень.

Ми також писали про те, що стали відомі умови, при яких пенсіонери зможуть забрати гроші з накопичувального фонду.

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