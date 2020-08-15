Підвищення мінімальної зарплати в Україні: чому це не вигідно

Підвищення мінімальної зарплати в Україні (pixabay.com)

З підвищенням мінімальної зарплати зростуть і виплати, які обчислюються від неї

З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата в Україні може зрости на 277 гривень - до п'яти тисяч в місяць. Експерти радять не радіти заздалегідь подібним нововведенням, адже вони тягнуть за собою не тільки позитивні моменти. Про це інформує ТСН.

Мінімальна зарплата буде рости не тільки в перший місяць осені. Вже з 1 січня 2021 року мінімальна оплата праці може зрости до 6 тисяч гривень на місяць, що не може не порадувати.

Жити на "мінімалку" зараз в Україні важко. Багато хто шукає варіанти додаткового заробітку. Але вже з 1 вересня можна буде отримувати 5 тисяч грн, а з 2021 - 6 тисяч.

У економістів ставлення до президентської ініціативи різне. Наприклад, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський запевняє, що з підвищенням мінімальної зарплати зростуть й виплати, які обчислюються від неї - судові збори, податки на нерухомість, ставка єдиного податку для малого бізнесу.

"При падаючій економіці мінімальну зарплату не збільшують. При тому, що рівень інфляції за цей рік у нас становить до 5%. Іншими словами, обґрунтованих підстав, щоб так різко, на 20% підвищувати мінімальну зарплату, немає", - пояснює фахівець.

А ось глава Ради НБУ Богдан Данилішин вважає навпаки. "Ризиків в цьому випадку я не бачу. Навіть якщо говорити з 2014 року, коли у нас мінімальна зарплата зросла майже в 4 рази, інфляція зросла тільки в 2,7 рази", - проінформував він.

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