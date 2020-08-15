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Повышение минимальной зарплаты в Украине: почему это не выгодно

Суббота 15 августа 2020 11:29
Повышение минимальной зарплаты в Украине: почему это не выгодно
Повышение минимальной зарплаты в Украине (pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

С повышением минимальной зарплаты вырастут и выплаты, исчисляемые от нее

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине может вырасти на 277 гривен - до пяти тысяч в месяц. Эксперты советуют не радоваться заранее подобным новшествам, ведь они влекут за собой не только позитивные моменты. Об этом информирует ТСН.

Минимальная зарплата будет расти не только в первый месяц осени. Уже с 1 января 2021 года минимальная оплата труда может вырасти до 6 тысяч гривен в месяц, что не может не порадовать.

Жить на "минималку" сейчас в Украине тяжело. Многие ищут варианты дополнительного заработка. Но уже с 1 сентября можно будет получать 5 тысяч грн, а с 2021 - 6 тысяч.

У экономистов отношение к президентской инициативе разное. Например, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский уверяет, что с повышением минимальной зарплаты вырастут и выплаты, исчисляемые от нее - судебные сборы, налоги на недвижимость, ставка единого налога для малого бизнеса.

"При падающей экономике минимальную зарплату не увеличивают. При том, что уровень инфляции за этот год у нас составляет до 5%. Иными словами, обоснованных оснований, чтобы так резко, на 20% повышать минимальную зарплату, нет", - объясняет специалист.

А вот глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает наоборот. "Рисков в этом случае я не вижу. Даже если говорить с 2014 года, когда у нас минимальная зарплата выросла почти в 4 раза, инфляция выросла только в 2,7 раза", - проинформировал он.

Напомним, что банки заставляют отчитываться об источниках мизерных переводов.

Ранее мы писали, что ПриватБанк попал в скандал со страховками.

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