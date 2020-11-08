Підвищуємо імунітет: які продукти потрібно включити в раціон для профілактики застуд

Лікарі назвали найбільш ефективні продукти, які потрібні для профілактики застуди під час епідемічного сезону. Крім пандемії коронавірусу в Україні та в усьому світі, зараз настав небезпечний сезон, оскільки люди хворіють на звичайні застуди, віруси та грип.

Медики назвали топ-7 продуктів, які повинні бути у будь-якому раціоні. Саме вони допоможуть підвищити імунітет людини та послужать профілактикою під час сезону застуд. Про це пише видання Golos.ua.

Цитрусові

Ці фрукти володіють чарівними властивостями й вони є головним засобом для профілактики простудних захворювань. Також вони дуже ефективні при появі перших симптомів. Основний компонент – це вітамін С, він дозволяє захистити організм від інфекцій, вірусів та інших збудників. Найкраще регулярно їсти лимони, апельсини та грейпфрут. Також корисні натуральні соки.

Нут

Вчені довели, що при простудних захворюваннях дуже важливо підтримувати потрібну кількість цинку в організмі й нут прекрасно справляється з цим завданням. Урізноманітнити раціон можна з допомогою таких страв, як хумус, фалафель, гороховий суп або каша, або стравами з відвареного нуту.

Полуниця

Ще одне джерело вітаміну С, яке дуже корисне для організму восени та взимку. Знайти свіжі ягоди в цей період складно, але чудово підійде заморожена полуниця, який можна заздалегідь заготовити. Її можна використовувати як в цілому вигляді, так і зробити ці ягоди добавкою в смузі, салатах, чаю або випічці.

Мигдаль

Практично всі горіхи корисні для організму, але найважливіші для профілактики ті, в яких міститься велика кількість цинку. У мигдалі його багато, а також у цих горіхах є необхідні поживні речовини, які допомагають поліпшити настрій, вони захищають від грипу, нежитю і додають сил та впевненість у собі.

Часник

Медики постійно сперечаються з приводу ефективності часнику при простудних захворюваннях або профілактики. Річ у тому, що в ньому багато антиоксидантів і мікроелементів, які допомагають організму впоратися з ознаками нежиті та перешкоджають блокуванню верхніх дихальних шляхів.

Перець

Ще один гострий продукт, який дуже важливий в щоденному раціоні. Він відмінно справляється з початками простудних захворювань і допомагає знизити перші прояви хвороби. Особливо добре з цим справляються гострі види перцю. В червоному і гострому перці чилі міститься вітамін С.

Курячий бульйон

Наші предки не дарма вважали курячий бульйон панацеєю від будь-якої застуди. Завдяки звичайному курячому бульйону йде запалення, біль, знижується прояв перших симптомів застуди. До складу бульйону обов'язково потрібно включити часник, моркву і селеру – і тоді цей диво-суп допоможе швидше впоратися з погіршенням самопочуття.

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