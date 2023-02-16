Не повторяйте эти ошибки, чтобы не потерять работу

Сотрудничество с конкурентами

Ни одна компания не простит этого своему сотруднику. В ходе этого сотрудничества человек может выдать тайны фирмы, что может привести к колоссальным потерям.

Даже если повезет, и рабочее место удастся сохранить, то доверие будет потеряно навсегда. Следующий подобный поступок станет роковым.

Пренебрежение правилами компании

Каждая компания или фирма имеет свои внутренние правила. Когда работник подписывает контракт на работу, он становится обязанным соблюдать их. Обычно эти правила касаются дрескода, системы штрафов и т.п.

С первого раза вас, конечно, никто не уволит, но в случае систематического несоблюдения правил вы рискуете потерять работу. Таким поведением вы показываете неуважение к ценностям компании, а соответственно ваш уровень заинтересованности в этой работе не слишком высокий.

Человеческий фактор

Ошибки совершают все, и это нормально. Это одна из составляющих обучения человека. Однако если неисправности возникают систематически, а прогресс к их устранению отсутствует, вас могут сдвинуть с должности.

Сюда же можно отнести опоздание и отвлечение от других.

Публичные скандалы

Для нормальной и продуктивной работы в коллективе должно быть взаимопонимание и адекватные отношения. Постоянные конфликты с коллегами могут стать причиной увольнения.

А если эти ссоры выносят на публику и портят имидж компании, вряд ли кто-то станет это терпеть. Даже самый лучший специалист своего дела может остаться без работы.