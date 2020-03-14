Повсеместная паника: что происходит в Радомышле после смерти от коронавируса

Коронавирус в Украине (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Коронавирус в Украине стал причиной смерти 70-летней пенсионерки из Радомышля

В Радомышле, в Житомирской области, 13 марта от коронавируса скончалась 70-летняя пенсионерка. Она была госпитализирована накануне с двухсторонней пневмонией. При этом симптомы заболевания у нее появились 3 марта. В связи с обнаружением пациентки, больной коронавирусом, в Радомышле ввели чрезвычайное положение. Сообщается также, что женщина могла заразить по меньшей мере десятки людей.

В Радомышле три человека сейчас находятся в самоизоляции. Всего же людей, с которыми контактировала больная коронавирусом, по меньшей мере, несколько десятков только в Радомышле. Известно, что пенсионерка еще 1 марта возвращалась из Польши через Львов. Кто-то сидел рядом с ней в самолете, кто-то в автобусе, а потом - в магазине или на богослужении.

"Вы все знаете, как старики идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует", - говорит директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов, передает "ТСН".

Более того, женщина не единожды обращалась за это время к врачам из-за высокого давления. Сейчас все 12 медиков, которые с ней контактировали, помещены в обсервацию. Их разместили в помещении дневного стационара.

Родственники пациентки (а их десять, среди них двое детей) находятся дома. Им запретили выходить. Дом охраняет полиция. Соседи обеспокоены.

"Контактов у бабушки было много. Говорили, что ходила и в магазин, и в церковь, по улице", - говорит житель города Радомышль Петр Демянчук.

Сейчас улицы Радомышля опустели. Люди ходят в масках, которые в основном шьют сами. В аптеках их нет.

"Все напуганы ситуацией. Закрывают базар. Людей меньше и меньше. Аптеки все забиты, сгребают все от гриппа", - говорит сосед больной Василий Шарапанюк.

Местные власти ввели чрезвычайное положение в городе. Также было решено отменить маршрутки. Кроме школ, садиков и развлекательных заведений закрылось все, где люди могут собраться вместе.

"Это социальные учреждения. Передвижение людей в маршрутках ограничено в связи с тем, что это близкий контакт людей. Город не является зоной карантина, движение не ограничивается на въезд и выезд", - рассказал председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский.

От коронавируса в Украине умерла пенсионерка

Но жителям Радомышля советуют без необходимости никуда не выезжать и не выходить в город. Общение тоже ограничить до минимума - не только с соседями, но и с родственниками.

Напомним, что ранее в Кабмине разъяснили порядок закрытия границ из-за коронавируса.