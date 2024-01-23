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Полнолуние в январе: что нам принесет эта опасная Луна

Что ждет нас в полнолуние в январе 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Первое полнолуние 2024 года наступит 25 января. Его называют Волчьим из-за воя волков в этот период в Северной Америке. С древних времен считалось, это волки воют на Луну во время поиска добычи и для общения друг с другом.

Что принесет для нас это Полнолуние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы источники: Moonday, Joy Pup, Instagram Марина Скади

Полнолуние в январе

Первая полная Луна 2024 года взойдет 25 января в 19:54 по киевскому времени. Однако увидеть Луну во всей красе можно будет уже 24 января, а также 26 января.

В Китае это полнолуние называют - Праздничная Луна, у кельтов - Тихая Луна, чероки - Холодная Луна, в Южном полушарии - Оленья Луна, Грозовая Луна.

Произойдет это полнолуние в огненном созвездии Льва и по словам астрологов, даст отличный импульс для всего года, наполнит его энергией для достижения того, о чем вы давно мечтали.

Больше всего будут подвержены влиянию этого Полнолуния - Овен, Лев и Стрелец.

Что принесет нам это Полнолуние

Полнолуние во Льве благоприятствует социальной интеграции, осознанию своих истинных целей, самоопределения. Тайны подсознания и глубоко скрытые страхи выходят наружу. Для помощи в осознании себя можно использовать различные энергетические практики, медитации. Нужно "ловить волну" творческого вдохновения.

При полнолунии во Льве Солнце находится в Водолее. Это ось мужских знаков Зодиака, в астрологии называется ось увлечений и творчества. Огонь Льва усиливается Воздушной стихией Водолея, создавая все условия для ярких и запоминающихся событий.

Напряженный аспект полнолуния с Юпитером формирует энергетически сложный фон. Аспект способствует неуравновешенности, импульсивности, переменчивому настроению.

"Горячая" пора для взаимоотношений. Лучше свести к минимуму контакты с иностранцами, отложить зарубежные поездки и заняться своим внутренним миром, продвижением собственных проектов. Или провести время с романтическим партнером, пользуясь особенным моментом, когда полностью захватывают огненные порывы страсти.

Знак Льва находится под управлением Солнца, характеризует жизнь, любовь, страсть, творчество. Пятый знак Зодиака, связан с осмыслением Творца и творения, природы человека, смысла существования. Полнолуние во Льве дает силу осознанной личности, власть над обстоятельствами и другими людьми, но, прежде всего, над самим собой.

Энергия полной Луны во Льве побуждает к самопознанию, социальной активности, творческой реализации. Также включает эгоистическое желание обладать материальными объектами и доминировать.

Полная Луна во Льве поможет всем, кто хочет оказаться в центре внимания и обрести популярность. Приходит чувство уверенности, появляется желание произвести на кого-то впечатление, добиться восхищения.

Это знак фиксированного Огня, один из самых сильных знаков Зодиака, поэтому стоит приложить усилия, чтобы все получилось. Главное - направить потенциал полнолуния во Льве в правильное русло - в занятие тем, что вы по-настоящему любите. Появятся возможности для реализации планов, усиливаются человеческие характеристики, которые позволяют формировать цели и достигать их.

Прекрасное время для тех, кто в поиске - полнолуние во Льве предоставляет возможности не только для романтических знакомств, но и для того, чтобы создать постоянные, крепкие любовные взаимоотношения. Также это благоприятные дни для зачатия ребенка и планирования семьи.  Это хорошее время для прояснения семейных вопросов, разрешения споров, укрепления связей с близкими.

Что нельзя делать в Полнолуние

  • Ссориться, оскорблять друг друга, обижать близких, влезать в чужие конфликты
  • Заключать серьезные сделки, особенно те, которые связаны с крупной суммой денег
  • Совершать крупные покупки - отложите их на пару дней
  • Принимать судьбоносные решения (уволиться, переехать, развестись, жениться/выйти замуж)
  • Принимать любые решения на основании эмоций
  • Запускать новые проекты
  • Менять кардинально имидж

Что стоит сделать в Полнолуние

  • Помириться с близкими или с теми, с кем вы давно в ссоре
  • Составить список или карту желаний, медитировать, визуализировать, составлять планы
  • Заниматься творчеством
  • Уделить время уходу за собой
  • Избавляться от всего ненужного
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