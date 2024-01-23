Повня в січні: що нам принесе цей небезпечний Місяць

Повня у січні

Перший повний Місяць 2024 року зійде 25 січня о 19:54 за київським часом. Проте побачити Місяць у всій красі можна буде вже 24 січня, а також 26 січня.

У Китаї цей повний місяць називають - Святковий Місяць, у кельтів - Тихий Місяць, черокі - Холодний Місяць, у Південній півкулі - Оленій Місяць, Грозовий Місяць.

Відбудеться ця повня у вогненному сузір'ї Лева і за словами астрологів, дасть відмінний імпульс для всього року, наповнить його енергією для досягнення того, про що ви давно мріяли.

Найбільше будуть піддані впливу цього Повного місяця - Овен, Лев і Стрілець.

Що принесе нам ця Повня

Повний місяць у Леві сприяє соціальній інтеграції, усвідомленню своїх справжніх цілей, самовизначення. Таємниці підсвідомості та глибоко приховані страхи виходять назовні. Для допомоги в усвідомленні себе можна використовувати різноманітні енергетичні практики, медитації. Потрібно "ловити хвилю" творчої наснаги.

При повні у Льві Сонце знаходиться у Водолії. Це вісь чоловічих знаків Зодіаку, в астрології називається вісь захоплень та творчості. Вогонь Лева посилюється Повітряною стихією Водолія, створюючи всі умови для яскравих подій, що запам'ятовуються.

Напружений аспект повного місяця з Юпітером формує енергетично складне тло. Аспект сприяє неврівноваженості, імпульсивності, мінливому настрою.

"Гаряча" пора для взаємин. Краще звести до мінімуму контакти з іноземцями, відкласти закордонні поїздки та зайнятися своїм внутрішнім світом, просуванням власних проєктів. Або провести час із романтичним партнером, користуючись особливим моментом, коли повністю захоплюють вогняні пориви пристрасті.



Знак Лева знаходиться під керуванням Сонця, характеризує життя, кохання, пристрасть, творчість. П'ятий знак Зодіаку пов'язаний з осмисленням Творця та творіння, природи людини, сенсу існування. Повний місяць у Леві дає силу усвідомленої особистості, владу над обставинами та іншими людьми, але насамперед над самим собою.

Енергія повного Місяця у Леві спонукає до самопізнання, соціальної активності, творчої реалізації. Також включає егоїстичне бажання мати матеріальні об'єкти та домінувати.

Повний Місяць у Леві допоможе всім, хто хоче опинитися в центрі уваги та набути популярності. Приходить почуття впевненості, з'являється бажання справити на когось враження, здобути захоплення.

Це знак фіксованого Вогню, один із найсильніших знаків Зодіаку, тому варто докласти зусиль, щоби все вийшло. Головне - спрямувати потенціал повного місяця у Леві у правильне русло - на заняття тим, що ви по-справжньому любите. З'являться можливості для реалізації планів, посилюються людські характеристики, які дозволяють формувати цілі та досягати їх.

Прекрасний час для тих, хто в пошуку - повний місяць у Леві надає можливості не тільки для романтичних знайомств, а й для того, щоб створити постійні, міцні любовні взаємини. Також це сприятливі дні для зачаття дитини та планування сім'ї. Це гарний час для прояснення сімейних питань, вирішення спорів, зміцнення зв'язків із близькими.

Що не можна робити в Повний місяць

Сваритися, ображати один одного, ображати близьких, залазити у чужі конфлікти

Укладати серйозні угоди, особливо ті, які пов'язані з великою сумою грошей

Здійснювати великі покупки – відкладіть їх на пару днів

Приймати доленосні рішення (звільнитися, переїхати, розлучитися, одружитися/вийти заміж)

Приймати будь-які рішення на підставі емоцій

Запускати нові проєкти

Змінювати кардинально імідж

Що варто зробити в Повний місяць