Полнолуние в апреле: что оно нам принесет и кому стоит проявить осторожность

Что известно о Полнолунии в апреле

Полнолуние - это астрономическое явление, когда Луна находится напротив Солнца на небесной сфере и ее диск полностью освещен солнечным светом. Такое явление бывает регулярно, один раз в месяц и с древних времен люди наблюдали за лунным циклом.

Полная Луна появится на небе 24 апреля, в среду. Пик в этот раз придется на ночь - в 01:51. Это произойдет на 16 лунный день, а Луна будет находиться в знаке Скорпиона.

Апрельское Полнолуние называют также Розовой Луной, так как в районах проживания коренных американцев в это время начинают цвести шиловидные флоксы, розового цвета. Другие названия этой Луны: Цветочная Луна, Луна Роста.

Как это Полнолуние повлияет на нас

Период Полнолуния можно использовать для обретения покоя, внутренней гармонии и более глубокой связи с природой. Влияние Розовой Луны на наше самочувствие может быть значительным. Чувствительные люди могут испытывать проблемы со сном, раздражительность или ухудшение настроения.

Полнолуние в Скорпионе (знаке воды) связано с эмоциональной сферой человека, тайнами подсознания. Скорпион - один из самых сильных знаков Зодиака, который отвечает за вопросы жизни и смерти, сексуальность, большие деньги и власть.

Могут произойти неприятные события накануне Полнолуния, в канун или сразу после - они укажут, на какие сферы жизни стоит обратить внимание. Постарайтесь не пускать ничего на самотек - приложите усилия.

Также это время освобождения от всего лишнего, лучший момент, чтобы поставить точку в изживших себя связях. Могут проявиться теневые стороны личности, всплыть негатив по всем жизненным обстоятельствам. Постарайтесь преодолеть все трудности.

Марс усилит личные амбиции, целеустремленность, конкуренцию, также эта планета активизирует точки кризиса человека, которые также являются точками роста. Могут подняться самые болезненные вопросы, люди будут склонны действовать агрессивно, пытаясь любыми способами реализовать свои цели и желания, могут присутствовать тревожные настроения, страх.

Кроме всего прочего, это Полнолуние произойдет в самом конце периода Ретроградного Меркурия и люди будут склонны совершать больше ошибок, в том числе и тех, которые приводят к непоправимым последствиям.

Что нельзя делать в Полнолуние

Воздержитесь 24 апреля, а также 1-2 дня до и после Полнолуния от таких вещей:

Принятие важных решений

Заключение серьезных и крупных сделок, которые связаны с большими деньгами

Крупные покупки, траты на что-то несущественное и необязательное

Бессмысленные дискуссии, ссоры, выяснение отношения

Не влезайте в чужие конфликты

Не оскорбляйте близких

Не начинайте новые дела

Отложите дальние поездки

Не меняйте кардинально имидж

Отложите важные перемены (увольнение, переезд, женитьба, расставание, развод)

Что в Полнолуние делать можно