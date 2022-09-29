"Полный трэш": MamaRika рассказала, какие трудности испытала во время концертов в Европе

MamaRika находилась на гастролях за границей два месяца. Она отработала благотворительные концерты и встречалась с беженцами.

Певица призналась, что то время, которое она провела с украинцами за границей - навсегда остаться в памяти. Во время тура ей с мужем и сыном пришлось пережить немало трудностей.

Звезде было тяжело с маленьким ребенком быть постоянно в пути. По ее словам, уюта, который так нужен ребенку, не было.

"Постоянные переезды, более 12 тысяч километров машиной за неполных 2 месяца, с годовым ребенком и полным багажником вещей - это невероятно трудно. Мамочки поймут, как важен прикорм в жизни ребенка такого возраста, и как необходимо быть в уюте и иметь все условия для малышей. Этого всего у нас не было - мы жили где попало, как попало", - поделилась MamaRika.

Какие трудности MamaRika пережила за границей (instagram.com/mamarika_official)

Также они попали в ДТП, из-за которого у них разбилась машина. К тому же вся семья заболела коронавирусом, поэтому они отменили ряд концертов.

"Полный трэш. Ну и стоит ли говорить, что побывав в нескольких странах и многих городах, мы еще раз убедились, что нигде не будет лучше, чем дома! Тоска по Украине все это время просто съедала, и мы буквально считали дни до возвращения ", - добавила артистка.

Какие трудности MamaRika пережила за границей (instagram.com/mamarika_official)