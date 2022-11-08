Полное лунное затмение перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову

Лев

Лунное затмение даст заряд энергии представителям этого знака Огня, которые могут успешно завершить год.

Правильная мотивация позволит вам хорошо подготовиться к новому году и поставить новые цели. Львы могут заработать большие суммы денег до конца года благодаря удачным инвестициям.

Телец

В этот период Телец пересмотрит свои приоритеты и будет более мотивированным для достижения своих целей. Уроженцы этого земного знака могут встретить своего спутника жизни. Этот период будет очень благоприятен для любви.

Телец будет очень счастлив, и эти перемены принесут ему много зрелости и уверенности в себе.

Рыбы

Рыбы будут более рациональными, чем обычно и смогут больше сосредоточиться на своих проектах и целях. Вам удастся отпустить и оставить все, что мешает вам двигаться вперед.

Этот период будет очень важным для представителей этого знака воды, которые смогут превратиться в лучшую версию себя.

Водолей

Водолею придется принять правильные решения, чтобы обеспечить свое будущее. Это затмение подтолкнет вас к действиям, и вы будете более спокойны относительно эффективности своих проектов.

Водолей также может начать новые плодотворные партнерские отношения. Главное – правильная настройка.

Что известно о затемнении

Пик затмения ожидается в 12:16-13:43 по Киеву 8 ноября. Но увидеть явление можно будет не везде.

Наблюдать за затемнением могут жители Восточной Азии, Австралии, тихоокеанского побережья и Северной Америки. То есть увидеть затмение в Украине будет нельзя.

Следующее полное лунное затмение ожидается 14 марта 2025 года.