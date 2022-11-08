Повне місячне затемнення переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову

Лев

Місячне затемнення дасть заряд енергії представникам цього знаку Вогню, які можуть успішно завершити рік.

Правильна мотивація дозволить вам добре підготуватися до нового року та поставити нові цілі. Леви можуть заробити великі суми грошей до кінця року завдяки вдалим інвестиціям.

Телець

У цей період Телець перегляне свої пріоритети і буде більш мотивованим для досягнення своїх цілей. Уродженці цього земного знака можуть зустріти свого супутника життя. Цей період буде дуже сприятливим для любові.

Телець буде дуже щасливий, і ці зміни принесуть йому багато зрілості та впевненості в собі.

Риби

Риби будуть більш раціональними, ніж зазвичай, і зможуть більше зосередитися на своїх проектах і цілях. Вам вдасться відпустити і залишити все, що заважає вам рухатися вперед.

Цей період буде дуже важливим для представників цього знаку Води, які зможуть перетворитися на кращу версію себе.

Водолій

Водолію доведеться прийняти правильні рішення, щоб забезпечити своє майбутнє. Це затемнення підштовхне вас до дій, і ви будете більш спокійними щодо ефективності своїх проектів.

Водолії також можуть розпочати нові плідні партнерські стосунки. Головне - правильне налаштування.

Що відомо про затемнення

Пік затемнення очікується о 12:16-13:43 за київським часом 8 листопада. Але побачити явище можна буде не скрізь.

Спостерігати за затемненням зможуть жителі Східної Азії, Австралії, тихоокеанського узбережжя та Північної Америки. Тобто побачити затемнення в Україні буде не можна.

Наступне повне місячне затемнення очікується 14 березня 2025 року.