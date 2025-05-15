Медленный интернет? Проверьте, не подключился ли кто-то к вашему Wi-Fi

Войдите в настройки роутера

Лучший способ проверить, не подключились ли к вашему Wi-Fi посторонние устройства, - это зайти в настройки роутера и посмотреть список подключенных устройств. Для этого вам понадобится локальный IP-адрес роутера и данные для входа. Вот как это сделать:

Введите "Командная строка" в строку поиска Windows, нажмите правой кнопкой мыши на значок и выберите "Запуск от имени администратора".

В открывшемся окне введите команду ipconfig и нажмите Enter.

Найдите строку "Шлюз по-умолчанию" (Default Gateway) в разделе Беспроводной LAN-адаптер (Wireless LAN Adapter Wi-Fi). Справа от нее будет IP-адрес вашего роутера (в формате 192.168.xx.x). Скопируйте его.

IP-адрес вашего маршрутизатора должен быть в формате 192.168.xx.x (фото: XDA Developers)

Откройте браузер, вставьте скопированный IP-адрес в адресную строку и нажмите Enter. Игнорируйте возможное предупреждение о небезопасном соединении.

Введите логин и пароль для входа в роутер. Если вы не меняли настройки, чаще всего это admin в качестве имени пользователя и admin или password в качестве пароля. Вы также можете поискать в Интернете учетные данные по умолчанию.

Далее действия могут отличаться в зависимости от марки, но общие шаги одинаковые:

Перейдите в раздел с названием "Подключенные устройства" (Connected Devices), "Список устройств" (Device List) или похожее

Изучите список IP-адресов, MAC-адресов и имена устройств. Если вы заметили незнакомые устройства - это тревожный сигнал.

Используйте учетные данные маршрутизатора для доступа к его настройкам (фото: XDA Developers)

Проверьте индикаторы на роутере

Еще один простой способ - отключить все свои устройства от Wi-Fi и посмотреть на индикаторы на роутере. Большинство маршрутизаторов имеют световые индикаторы, показывающие сетевую активность и подключенные устройства.

Если у вас подключено немного устройств, этот способ особенно эффективен:

Отключите от сети все гаджеты: смартфоны, ноутбуки, телевизоры и умные устройства

Посмотрите на индикаторы на роутере. В идеале, при отсутствии активности лампочки LAN и WLAN не должны мигать

Если лампочки продолжают мигать, значит кто-то, возможно, все еще подключен к вашей сети.

Подключите одно устройство обратно и проверьте, изменилось ли поведение индикаторов. Если они начали мигать только после подключения - посторонних устройств нет.

Используйте стороннюю программу

Кроме встроенных способов, можно воспользоваться сторонними программами, которые показывают список всех устройств в сети. Одна из самых популярных - бесплатная утилита Wireless Network Watcher от NirSoft.

Wireless Network Watcher (фото: XDA Developers)

Пошаговая инструкция:

Перейдите на официальный сайт загрузки Wireless Network Watcher и скачайте установщик

Установите программу, следуя инструкциям на экране

По завершении установки выберите “Запустить приложение” и нажмите “Готово”

Программа сразу начнет сканировать сеть, к которой подключено ваше устройство

После завершения сканирования проверьте список устройств в колонке “Имя устройства” (Device Name). Найдите незнакомые устройства.

Если такие устройства есть - вы сможете предпринять шаги для их отключения от вашей сети.

Как установить и использовать Wireless Network Watcher (фото: XDA Developers)

Как исключить неизвестные устройства из Wi-Fi-сети

Если вы обнаружили посторонние устройства, подключенные к вашей сети Wi-Fi, самое время удалить их, чтобы повысить безопасность и ускорить соединение. Существует несколько способов это сделать.

Смените пароль от Wi-Fi

Самый простой способ отключить неавторизованные устройства - сменить пароль сети. Это разлогинит все устройства, включая посторонние. Подключиться смогут только те, кто знает новый пароль.

Как поменять пароль:

Откройте браузер и введите IP-адрес роутера

Войдите в настройки роутера с помощью логина и пароля

Перейдите в раздел WLAN Settings или Настройки беспроводной сети , затем откройте конфигурацию SSID (имя вашей сети)

или , затем откройте (имя вашей сети) Найдите нужный SSID (2.4 ГГц или 5 ГГц) и измените WPA Passphrase - это и есть ваш пароль

- это и есть ваш пароль Нажмите Apply/Применить.

Теперь все ваши устройства нужно заново подключить к сети, используя новый пароль. Не забудьте поменять пароль для всех активных SSID (2.4 ГГц и 5 ГГц).

Как поменять пароль от Wi-Fi (фото: XDA Developers)

Используйте фильтрацию по MAC-адресу

Еще один способ - заблокировать устройства по MAC-адресу. В настройках роутера вы можете добавить подозрительные MAC-адреса в черный список, чтобы они больше не могли подключиться. Но этот способ не идеален - злоумышленники могут подменить MAC-адрес с помощью специальных программ.

Более безопасный вариант - создать список разрешенных MAC-адресов (т.е. только известных вам устройств). Но это неудобно: при добавлении нового устройства нужно вручную вводить его MAC-адрес в список.

Фильтрация MAC-адресов (фото: XDA Developers)

Как защитить свою Wi-Fi-сеть от посторонних

Никто не хочет, чтобы к его Wi-Fi подключался кто попало. Вот несколько простых рекомендаций для повышения безопасности:

Придумайте надежный и уникальный пароль. Не используйте простые комбинации или данные "по умолчанию".

Измените стандартный логин и пароль от роутера. Почти у всех роутеров по умолчанию стоит логин/пароль admin/admin. Если злоумышленник подключится к вашей сети, он сможет управлять роутером: блокировать и разблокировать устройства, менять настройки и т. д.

Отключите WPS (защищенную настройку Wi-Fi). Эта функция позволяет подключать устройства к Wi-Fi по PIN-коду или кнопке. Однако она уязвима для атак, и ее лучше отключить через настройки роутера.

Создайте гостевую сеть (Guest SSID). Если у вас часто бывают гости, выделите для них отдельную Wi-Fi-сеть с другим паролем. Это защитит вашу основную сеть и устройства.

Отключите трансляцию SSID. Некоторые роутеры позволяют скрыть имя сети. Это повысит конфиденциальность и усложнит доступ посторонним.