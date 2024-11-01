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Вернулся с того света: Узелков провел две недели в коме

Пятница 01 ноября 2024 13:10
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Вернулся с того света: Узелков провел две недели в коме Вячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков впервые рассказал, что несколько недель провел в коме.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram призера чемпионатов мира и Европы среди любителей.

Так, в начале этого года спортсмен срочно госпитализирован в киевскую больницу из-за серьезных проблем со здоровьем. Оказалось, что ситуация была очень критичной.

Отвечая на вопросы фолловеров, Вячеслав рассказал, что врачи фактически "вытащили его из того света", поскольку он провел две недели в коме.

Вернулся с того света: Узелков провел две недели в коме

Скриншот

Боксеру была проведена операция на сердце. Сейчас он находится на этапе реабилитации, но уже чувствует значительные улучшения в самочувствии.

"Я вернулся с того света, после двух недель комы и операций", - поделился Узелков.

На протяжении всего этого тяжелого периода рядом со спортсменом была его невеста. Мужчина отмечает, что именно эта женщина стала его опорой, подталкивая к борьбе за жизнь и бережно заботясь о нем.

"Была возле меня, когда я умирал. Подняла меня и заставила поверить в мои силы. Помогла мне преодолеть отчаяние и смерть", - написал тренер.

Вернулся с того света: Узелков провел две недели в коме

Скриншот

Что известно о проблемах со здоровьем Узелкова

Вячеслав в начале февраля сообщил, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Сначала спортсмен находился в больнице Винницы, однако впоследствии врачи отвезли его в Киев в карете скорой помощи.

Он также поделился, что все началось из-за профессионального спорта, карьера в котором теперь окончательно закрыта. Правда, бывший боксер на стал вдаваться в подробности и рассказывать, что именно произошло.

Вернулся с того света: Узелков провел две недели в коме

Вернулся с того света: Узелков провел две недели в коме

Вячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Личная жизнь Вячеслава

Бывший боксер 22 года состоял в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской, с которой он вместе воспитывает двоих детей. В 2018-м они объявили о разрыве.

Тогда Боржемская обвинила мужа в абьюзивных отношениях и нежелании ей помогать в воспитании детей. Узелков в ответ опроверг обвинения экс-возлюбленной о себе.

Вернулся с того света: Узелков провел две недели в коме

Вячеслав Узелков и Марина Божемская (фото: instagram.com/uzelkov_official)

В ноябре 2021-го тренер объявил о новых отношениях с тайной избранницей. Тогда он не слишком охотно делился деталями, лишь заметил, что его возлюбленной более 30 лет и он знает ее довольно давно.

Уже в декабре 2023 года мужчина сообщил, что во второй раз женится.

Вернулся с того света: Узелков провел две недели в коме

Узелков скрывает свою возлюбленную (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Интересно, что о женитьбе Узелков говорил еще в начале 2022-го года. Тогда поклонники поинтересовались, как у него дела, а он ответил, что собирается заключить брак.

Вероятно, реализовать задуманное влюбленным не удалось из-за начала полномасштабного российского вторжения в нашу страну.

Ранее Боржемская честно призналась, почему не решается на новые отношения после развода с Узелковым.

Также она ответила, пойдет ли к нему на свадьбу.

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