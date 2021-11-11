Повірка лічильників води і тепла в Україні: хто повинен платити

В Україні періодична повірка лічильників обліку холодної, гарячої води та теплової енергії в домогосподарствах проводиться зазвичай раз на чотири роки (якщо в технічному паспорті приладу не вказується інший термін). В іншому випадку власнику квартири можуть прийти в платіжках шокуючі суми.

Хто має здійснювати такі повірки, в тому числі демонтаж, транспортування і монтаж, та чиїм коштом - читайте в матеріалі нижче.

Коли проводиться повірка лічильників

Як правило, про необхідність провести повірку по кожному приладу (лічильники холодного і гарячого водопостачання, теплові лічильники, газові прилади обліку та електроенергії) сповіщається в платіжці, або інформацію можна побачити в особистому кабінеті абонента на офіційному сайті постачальника послуг.

Завдяки своєчасній повірці засобів вимірювальної техніки споживач платить за фактично витрачені ресурси, а не теоретичні норми (що значно вищі).

Лічильники теплової енергії перевіряються лише в лабораторних умовах, і роблять це ліцензовані спеціалісти. Водоміри можна перевірити й на дому, без демонтажу - в цьому випадку роботи займають близько 15 хвилин, витрачається приблизно 30 літрів води (на 1 прилад).

Оплата робіт по повірках

Відносини у сфері метрологічної діяльності регулює закон "Про метрологію та метрологічну діяльність". Згідно зі ст. 28, періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюється коштом підприємств та організацій, що надають послуги з тепло- та водопостачання, зазначили у Головному управлінні Держпродспоживслужби Львівської області.

Водночас ст. 46 Закону встановлено, що фізособи оплачують метрологічні роботи, пов'язані зі здійсненням на госпрозрахункових засадах усіх видів метрологічного контролю (у тому числі й повірку засобів вимірювальної техніки) у порядку, встановленому урядом.

Взагалі ж відомості, хто повинен оплачувати таку процедуру, вказані в договорі, який кожен споживач послуг укладає з постачальником, при цьому, як правило, вона відповідає даному закону. У ньому, по суті, говориться, що платить той, хто цей лічильник купував, звернули увагу в компанії "Служба повірки лічильників".

При цьому якщо мова йде про загальнобудинкових приладах обліку (зазвичай це стосується теплолічильників), то тут ситуація не така однозначна. У Законі "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" № 2119-VIII від 22 червня 2017 року зазначено, що повірка загальнобудинкових вузлів комерційного обліку повинна здійснюватися оператором зовнішніх інженерних систем. В цьому випадку суб'єктом господарювання є Теплоенерго.

Так, всі ці витрати компанія-постачальник послуг закладає в тарифи на теплопостачання. Але якщо лічильник тепла буде переданий на баланс ОСББ, то його повірка стане обов'язком вже об'єднанню власників багатоквартирного будинку. Тому рекомендується вивчати договори, в яких повинна міститися така інформація.

Тарифи на повірку лічильників

Коли запрацював новий закон про ЖКГ, оплата за повірку лічильників лежить на плечах споживача (раніше вартість входила в тариф на воду).

У Держпродспоживслужбі розповідають, що НКРЕКП встановлює тарифи на комунальні послуги тим суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких воно здійснює.

Так, після включення органами, уповноваженими здійснювати встановлення тарифів, до складу цих тарифів витрат на періодичну повірку, обслуговування і ремонт засобів обліку) для суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого опалення, холодного та гарячого водопостачання (виконавців послуг) та на підставі договорів між споживачем та виконавцями зазначених послуг періодична повірка, обслуговування і ремонт засобів обліку (у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, розпломбування та опломбування) повинна проводитись виконавцем послуг.