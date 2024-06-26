На поверхности Марси заметили загадочный светлый камень: он пока единственный в своем роде

Необычный камень в кратере Езеро на Марсе заметил марсоход Perseverance. Настолько светлого и сверкающего камня никогда раньше на Марсе не видели и ученые уверены, что он поможет раскрыть им новые подробности прошлого Марса.

Камень назвали "Атоко Пойнт" - в честь такой же светлой детали Большого каньона. Он чрезвычайно выделяется среди окружающих его валунов угольного цвета. Впервые его увидели на изображении еще 27 мая и он выглядел как часть мозаики.

По оценкам ученых, "Атоко Пойнт" имеет 45 сантиметров в ширину и 35 сантиметров в высоту, а состоит из пироксена и полевого шпата. Команда ученых также предполагает, что бледный камень, возможно, был перенесен из другой части планеты древней рекой или образовался под землей и поднялся на поверхность из-за эрозии.

На поверхности Марса обнаружили загадочный белый камень (фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS)

Этот камень пока еще первый и единственный в своем роде. Однако по словам исследователей, он может быть не последним. Сейчас марсоход Perseverance продолжает свою миссию на краю кратера Езеро, где может быть много разнообразных геологических достопримечательностей.

Марсоход приземлился на Красной планете в феврале 2021 года и с тех пор исследует кратер Езеро - местность, которая когда-то была древним озером. Основная миссия – найти признаки древней жизни. За три года марсоход собрал уже 24 геологических образца для дальнейшего изучения.

"Разнообразие текстур и композиций на горе Вашберн стало увлекательным открытием для команды, поскольку эти скалы представляют собой мешок геологических подарков, принесенных с края кратера и, возможно, за его пределы", - рассказал ученый из Университета Западного Вашингтона в Беллингеме Брэд Гарчински.