Мощный заряд энергии: что ждет каждый знак Зодиака с 25 сентября по 1 октября

Овен

Ближайшие дни у Овнов будут насыщенными. Энергия будет на высоте, но постарайтесь распределить ее разумно и равномерно. Работа потребует повышенного внимания, особенно во вторник и четверг. В личной сфере могут быть недопонимания и стоит в пятницу уделить время откровенному разговору.

Телец

Неделя будет идеальной, чтобы заняться долгосрочным планированием. Вам стоит четко сформулировать и поставить перед собой свои цели и задачи, и их осуществить поможет Меркурий. Романтическая сфера станет более стабильной, но для этого вам придется выразить свои чувства и желания.

Близнецы

Последняя неделя сентября начнется у Близнецов бурно. Могут быть внезапные изменения в личной жизни или на работе. Постарайтесь не пугаться, а адаптироваться. В середине неделе удачным станет творчество и самовыражение. Пятницу и субботу посвятите себе - проведите время на природе, посетите СПА.

Рак

В ближайшие дни астрологи рекомендуют Ракам больше общаться с семьей и близкими. На работе возможны небольшие конфликты, которые получится быстро и безболезненно разрешить благодаря интуиции и дипломатичности. На выходных уделите время хобби и творческим занятиям - это позволит расслабиться и восстановить энергию.

Лев

Вас ждет неделя неожиданностей. Особо активными днями станут вторник и среда - вы сможете проявить свои лидерские качества в коллективе или семье. Будьте осторожнее в любовной сфере, так как могут быть недопонимания. Если хотите провести серьезный разговор - то выбирайте для этого субботу.

Дева

В ближайшие дни вам пригодятся ваши аналитические способности. Хорошо проверьте свои планы, особенно на понедельник. В личной сфере все будет хорошо, но не упускайте из вида мелочи. Пятница станет лучшим днем для ухода за собой.

Весы

У вас на первый план выйдет социальная жизни. Встречи и общение с другими людьми принесут много положительных эмоций. Будьте внимательны на этой неделе в финансовых вопросах, особенно в четверг. Выходные постарайтесь провести со своими близкими.

Скорпион

Неделя будет наполнена интригами и непредсказуемыми событиями. Инстинкты будут на высоте, поэтому вы легко найдете правильное решение в любой ситуации. Романтическая сфера станет более страстной во второй половине недели и самым горячем днем будет воскресенье.

Стрелец

Вас ожидает яркое событие, которое существенно изменит привычное течение дел. На работе возможны неожиданные предложения или прогресс, важным днем станет пятница. Не бойтесь рисковать в ближайшие дни. Самые лучшие дни для личных признаний и новых знакомств в личной сфере - среда.

Козерог

Последние дни сентября подарят вам возможности для самореализации. Вы можете ставить себе задачи в сфере карьеры и будьте уверены, что они будут выполнены. В семейной жизни возможно недопонимание, поэтому на выходных постарайтесь выделить время для серьезного разговора.

Водолей

Неделя станет благополучной, но вас ждет несколько испытаний. В понедельник и вторник возможны трудности на работе. Но благодаря вашему творческому подходу, у вас все получится быстро решить. В личной сфере все будет спокойно, но не забывайте уделять время своей половинке.

Рыбы

Уделите время на этой неделе своему духовному развитию и самопознанию. Вторник и среда отлично подойдут для медитации или посещения культурных мероприятий. В личных отношениях у вас намечается период стабильности и гармонии, который сделает вашу связь крепче на долгое время.