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Мощный и доступный: Xiaomi выпустила компьютер Mini PC 2023

Новая версия мини-компьютера от Xiaomi (коллаж: Styler)
Автор: Павел Колесник

Компания Xiaomi представила свой обновленный компьютер Mini PC на 2023 год, предлагая пользователям новые функции и улучшенную производительность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал ITHome.

Главное улучшение заключается в замене процессора с Intel Core i5-1240P на Core i5-1340P, что означает переход из 12 поколения на 13-е. Согласно заявлениям производителя, эффективность этой машины увеличилась на 10% в одноядерном режиме и на 11% в многоядерном режиме.

Компактный алюминиевый корпус Mini PC 2023, весом около 440 грамм, остался практически без изменений. Устройство все еще легко помещается на ладони и больше напоминает приставку, чем полноценный компьютер.

Вид нового Mini PC 2023 (фото: Xiaomi)

Новая версия компьютера Mini PC 2023 поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ SSD (PCIe 4.0). В нем также предусмотрены слоты для расширения памяти и возможность подключения внешних видеокарт.

В корпусе этого компьютера вы найдете три разъема USB 3.2 Gen 2, два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1 (18 Гбит/с), USB 2.0, аудиоразъем 3,5 мм и Ethernet (2,5 Гбит/с ).

Корпус Xiaomi Mini PC 2023 (фото: Xiaomi)

Цена Xiaomi Mini PC 2023 составляет 3 499 юаней (17 450 гривен) с предварительно установленной операционной системой Windows 11, в то время как прошлая модель стартовала с ценой 3 999 юаней (около 20 000 гривен). Этот компьютер уже доступен для покупки в Китае, но информации о его доступности за пределами Поднебесной пока нет.

Ранее мы писали, что Xiaomi представила альтернативу Android для своих смартфонов.

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