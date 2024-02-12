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Мощные цитаты успешных людей, которые будут двигать вас вперед

Мощные цитаты для того, чтобы двигаться вперед (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Цитаты довольно часто могут служить как способ мотивации, поскольку очень часто нам нужно лишь услышать правильные слова.

О цитатах, которые будут двигать вас вперед, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в Instagram.

Мощные цитаты для того, чтобы двигаться вперед

В жизни каждого человека бывает много моментов, когда ты чувствуешь, что теряешь направление, которое приводит к цели. Хотя у тебя нет никаких причин сомневаться в себе. Это может быть банальное истощение, нехватка эмоций и физической активности. Ведь жизнь – это движение.

В такие моменты каждому нужно немного вдохновения, как того свежего ветра, который разгоняет тучи сомнений и придает крылья, чтобы двигаться вперед.

Людям в такие моменты важно услышать сильные слова, их можно искать в книгах, услышать от друзей, родных и коллег. Как будто это так просто, но не все слова и цитаты могут действительно побуждать к действиям.

Психологи выделили такие цитаты, которые подталкивают к действиям и вот как они звучат:

  • "Отправной точкой всех достижений - есть желание", - Наполеон Хилл
  • "Все наши мечты могут стать реальностью, если у нас будет смелость следовать им", - Уолт Дисней
  • "Единственным пределом наших свершений завтра, есть сомнения сегодня", - Франклин Де Рузвельт
  • "Кто никогда не ошибся, тот никогда не брался за что-нибудь новое", - Альберт Эйнштейн.
  • "Лучший метод, чтобы начать что-то делать - перестать говорить и начать делать", - Уолт Дисней
  • "От жизни вы получаете только то, что просите. Не бойтесь просить больше", - Опра Уинфри
  • "Ничего не достигнет в жизни тот, кто не имеет смелости рисковать", - Мухаммед Али
  • "Чтобы научиться многому, нужно браться сразу за немного", - Джон Локк
  • "Вы не сможете пересечь океан, если не отважитесь отплыть от берега", - Христофор Колумб.

Раньше мы рассказывали о том, как влюбиться в себя "по уши".

Также читайте наш материал о том, как понять, что подруга вам завидует.

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