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Мощная магнитная буря охватит Землю: когда начнет "штормить" и как себя уберечь

Четверг 08 мая 2025 07:00
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Мощная магнитная буря охватит Землю: когда начнет "штормить" и как себя уберечь Мощная магнитная буря охватит Землю в ближайшие сутки (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня охватит нашу планету в ближайшие сутки. Мощность этой бури может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также возможен сбой в работе средств связи.

Что нужно знать о надвигающейся на нас магнитной буре и как защититься от ее влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о магнитной буре

Сильная магнитная буря красного уровня охватит Землю в пятницу, 9 мая. Она достигнет красного уровня, К-индекс 5. Ее влияние метеозависимые люди начнут чувствовать уже в четверг вечером, 8 мая. Такая буря вызывает у людей головные боли, ухудшение самочувствия и чувство усталости.

Также магнитные бури красного уровня могут влиять на радио и мобильную связь, спутники, GPRS.

На спад эта буря постепенно пойдет только в субботу, 10 мая. Влияние геомагнитной активности будет ощущаться в первой половине дня, а после обеда все стабилизируется.

Стоит помнить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность может быстро меняться. Нужно следить за обновлениями и предупреждениями.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят различные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, состоящей из мелких заряженных частиц. Эти частицы способны быстро передвигаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.

Бури бывают разные - от совсем слабых до мощных. Слабые бури люди на Земле преимущественно не чувствуют, а вот все бури, которые имеют мощность выше К-индекс 5, могут вызвать ухудшение самочувствия.

Как магнитная буря влияет на человека

Геомагнитная активность имеет разное влияние на человека и проявления могут быть индивидуальны. Однако есть список симптомов, о которых люди говорят чаще всего:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Мигрень
  • Тошнота
  • Повышение или снижение артериального давления
  • Общая слабость
  • Сонливость
  • Нарушение сна
  • Быстрая усталость
  • Нарушение концентрации и работоспособности
  • Раздражительность
  • Апатия
  • Повышенная эмоциональность
  • Острая реакция на различные ситуации
  • Агрессия
  • Перепады настроения
  • Обострение хронических болезней
  • Ухудшение концентрации внимания

Некоторые люди более чувствительны к геомагнитной активности, например: метеочувствительные, пожилые люди, беременные женщины, маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы (скачки давления, аритмия).

Как защититься от воздействия магнитной бури

  • Врачи дают на такие дни общие, простые, но действенные рекомендации:
  • Полноценный сон (не менее 7-9 часов, засыпать не позднее 23:00)
  • Сбалансированный рацион питания и соблюдение графика приема пищи
  • Употребление достаточного количества воды
  • Отказ от большого количества кофе, энергетиков, алкоголя, вредной (жирной, острой, соленой) пищи
  • Избегать стрессов, конфликтов, споров, выяснения отношений, чрезмерных эмоций
  • Отказ от нагрузки на организм - физической и психологической
  • Стараться больше отдыхать
  • Физическая активность должна быть умеренная
  • Прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений
  • Сокращение вечером время пользования гаджетами и экранами
  • Контроль давления и состояния здоровья - людям с хроническими заболеваниями

Если самочувствие вызывает беспокойство, то необходимо обращаться за помощью к врачам

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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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