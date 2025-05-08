Мощная магнитная буря охватит Землю: когда начнет "штормить" и как себя уберечь
Магнитная буря красного уровня охватит нашу планету в ближайшие сутки. Мощность этой бури может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также возможен сбой в работе средств связи.
Что нужно знать о надвигающейся на нас магнитной буре и как защититься от ее влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что известно о магнитной буре
Сильная магнитная буря красного уровня охватит Землю в пятницу, 9 мая. Она достигнет красного уровня, К-индекс 5. Ее влияние метеозависимые люди начнут чувствовать уже в четверг вечером, 8 мая. Такая буря вызывает у людей головные боли, ухудшение самочувствия и чувство усталости.
Также магнитные бури красного уровня могут влиять на радио и мобильную связь, спутники, GPRS.
На спад эта буря постепенно пойдет только в субботу, 10 мая. Влияние геомагнитной активности будет ощущаться в первой половине дня, а после обеда все стабилизируется.
Стоит помнить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность может быстро меняться. Нужно следить за обновлениями и предупреждениями.
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят различные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, состоящей из мелких заряженных частиц. Эти частицы способны быстро передвигаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.
Бури бывают разные - от совсем слабых до мощных. Слабые бури люди на Земле преимущественно не чувствуют, а вот все бури, которые имеют мощность выше К-индекс 5, могут вызвать ухудшение самочувствия.
Как магнитная буря влияет на человека
Геомагнитная активность имеет разное влияние на человека и проявления могут быть индивидуальны. Однако есть список симптомов, о которых люди говорят чаще всего:
- Головная боль
- Головокружение
- Мигрень
- Тошнота
- Повышение или снижение артериального давления
- Общая слабость
- Сонливость
- Нарушение сна
- Быстрая усталость
- Нарушение концентрации и работоспособности
- Раздражительность
- Апатия
- Повышенная эмоциональность
- Острая реакция на различные ситуации
- Агрессия
- Перепады настроения
- Обострение хронических болезней
- Ухудшение концентрации внимания
Некоторые люди более чувствительны к геомагнитной активности, например: метеочувствительные, пожилые люди, беременные женщины, маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы (скачки давления, аритмия).
Как защититься от воздействия магнитной бури
- Врачи дают на такие дни общие, простые, но действенные рекомендации:
- Полноценный сон (не менее 7-9 часов, засыпать не позднее 23:00)
- Сбалансированный рацион питания и соблюдение графика приема пищи
- Употребление достаточного количества воды
- Отказ от большого количества кофе, энергетиков, алкоголя, вредной (жирной, острой, соленой) пищи
- Избегать стрессов, конфликтов, споров, выяснения отношений, чрезмерных эмоций
- Отказ от нагрузки на организм - физической и психологической
- Стараться больше отдыхать
- Физическая активность должна быть умеренная
- Прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений
- Сокращение вечером время пользования гаджетами и экранами
- Контроль давления и состояния здоровья - людям с хроническими заболеваниями
Если самочувствие вызывает беспокойство, то необходимо обращаться за помощью к врачам
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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center
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