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Мощная магнитная буря накрывает Землю: когда и как защитить свое здоровье

Пятница 09 августа 2024 08:00
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Мощная магнитная буря накрывает Землю: когда и как защитить свое здоровье Землю накроет мощная магнитная буря (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мощная магнитная буря накроет Землю уже сегодня, 9 августа, поближе к обеду. По прогнозам, эта магнитная буря достигнет высокого красного уровня К-индекса 6 и затянется на два дня. Такая буря может повлечь за собой ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Что известно о ближайшей магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце довольно регулярно происходят вспышки и выборы, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все магнитные бури разделяют по мощности и для этого есть определенная шкала - от К-индекса 1 до К-индекса 9, где бури до К-индекса 5 - бури умеренные, а высшие - бури красного уровня, влияющие на жизнедеятельность человека.

Такие бури вызывают головные боли, ухудшение самочувствия, слабость, а еще - сбой в работе спутников, GPRS и связи. При магнитных бурях К-индексов 8-9 могут быть полярные сияния.

Ближайшая магнитная буря

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря красного уровня начнется уже сегодня, 9 августа. Она достигнет уровня К-индекса 6.

Эта буря станет затяжной и красный уровень продержится также и в субботу, 10 августа.

По предварительному прогнозу ученых уже в воскресенье, 11 августа, магнитосфера вернется в нормальное состояние.

Следует отметить, что последующая буря красного уровня ожидается с 13 по 16 августа. Она достигнет К-индекса 5.

Мощная магнитная буря накрывает Землю: когда и как защитить свое здоровье

На Землю надвигается мощная магнитная буря (скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

Ученые со всего мира уже много лет изучают взаимосвязь между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. Было проведено много исследований, и некоторые из них такую взаимосвязь подтверждают. А еще это подтверждает наблюдение врачей.

На что люди жалуются:

  • головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Слабость
  • Сонливость
  • Повышенная усталость
  • Ухудшение концентрации
  • Снижение трудоспособности
  • Проблемы с давлением
  • Ухудшение настроения
  • Повышение тревожности
  • Туман в голове
  • Раздражительность и проявления агрессии
  • Обострение хронических заболеваний

Что позволит уменьшить влияние магнитных бурь

На дне магнитных бурь врачи дают преимущественно общие рекомендации: больше отдыхать, дышать свежим воздухом, соблюдать нормальный распорядок дня.

А также:

  • Полноценно высыпаться (7-9 часов)
  • Делать утром зарядку
  • Полноценно питаться в течение дня
  • Пить много воды
  • Не злоупотреблять кофе, энергетическими напитками, табаком, алкоголем, острой и жирной пищей.
  • Проветривать помещение
  • Играть на свежем воздухе
  • Больше отдыхать
  • Избегать физической и психоэмоциональной перегрузки
  • Обращаться к врачам, если состояние ухудшается

Раньше мы писали о том, в какие дни в августе ожидаются мощные магнитные бури.

А еще рассказывали о том, почему утром может появляться сильная головная боль.

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