Мощная магнитная буря накрывает Землю: когда и как защитить свое здоровье
Мощная магнитная буря накроет Землю уже сегодня, 9 августа, поближе к обеду. По прогнозам, эта магнитная буря достигнет высокого красного уровня К-индекса 6 и затянется на два дня. Такая буря может повлечь за собой ухудшение самочувствия у многих людей на планете.
Что известно о ближайшей магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце довольно регулярно происходят вспышки и выборы, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве.
Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.
Все магнитные бури разделяют по мощности и для этого есть определенная шкала - от К-индекса 1 до К-индекса 9, где бури до К-индекса 5 - бури умеренные, а высшие - бури красного уровня, влияющие на жизнедеятельность человека.
Такие бури вызывают головные боли, ухудшение самочувствия, слабость, а еще - сбой в работе спутников, GPRS и связи. При магнитных бурях К-индексов 8-9 могут быть полярные сияния.
Ближайшая магнитная буря
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря красного уровня начнется уже сегодня, 9 августа. Она достигнет уровня К-индекса 6.
Эта буря станет затяжной и красный уровень продержится также и в субботу, 10 августа.
По предварительному прогнозу ученых уже в воскресенье, 11 августа, магнитосфера вернется в нормальное состояние.
Следует отметить, что последующая буря красного уровня ожидается с 13 по 16 августа. Она достигнет К-индекса 5.
На Землю надвигается мощная магнитная буря (скриншот)
Как магнитная буря влияет на человека
Ученые со всего мира уже много лет изучают взаимосвязь между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. Было проведено много исследований, и некоторые из них такую взаимосвязь подтверждают. А еще это подтверждает наблюдение врачей.
На что люди жалуются:
- головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Слабость
- Сонливость
- Повышенная усталость
- Ухудшение концентрации
- Снижение трудоспособности
- Проблемы с давлением
- Ухудшение настроения
- Повышение тревожности
- Туман в голове
- Раздражительность и проявления агрессии
- Обострение хронических заболеваний
Что позволит уменьшить влияние магнитных бурь
На дне магнитных бурь врачи дают преимущественно общие рекомендации: больше отдыхать, дышать свежим воздухом, соблюдать нормальный распорядок дня.
А также:
- Полноценно высыпаться (7-9 часов)
- Делать утром зарядку
- Полноценно питаться в течение дня
- Пить много воды
- Не злоупотреблять кофе, энергетическими напитками, табаком, алкоголем, острой и жирной пищей.
- Проветривать помещение
- Играть на свежем воздухе
- Больше отдыхать
- Избегать физической и психоэмоциональной перегрузки
- Обращаться к врачам, если состояние ухудшается
Раньше мы писали о том, в какие дни в августе ожидаются мощные магнитные бури.
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