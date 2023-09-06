Мощная магнитная буря накрыла Землю: вот что нужно о ней знать

Сильная магнитная буря накрыла Землю в среду днем, 6 сентября. Эта буря отличается высоким уровнем К-индекса и по прогнозам специалистов, она затянется почти до конца недели.

Что нужно знать об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье - читайте в материале Styler.

Даты магнитной бури

По данным мониторинговых сайтов о геомагнитной обстановке, сильная магнитная буря К-индекса 6 накрыла Землю в среду днем. Ранее специалисты сообщали о вспышке на Солнце, которая спровоцирует магнитную бурю 5 сентября, но ожидалось, что она не станет затяжной.

В новом прогнозе эксперты отмечают, что эта буря затянется и на четверг, 7 сентября. В четверг ожидается К-индекс 5, что также соответствует красному уровню. В более спокойное состояние магнитосфера придет только в ночь с четверга на пятницу.

Магнитная буря накрыла Землю (скриншот: meteoagent)

Что такое магнитная буря

Магнитные или солнечные бури - это взрывные процессы на Солнце, которые сопровождаются выбросом массивных потоков энергии, частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Эти частицы соединяются в поток и двигаются в сторону Земли, где взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты. Это вызывает различные проблемы.

Бури с К-индексом выше 4 могут влиять на самочувствие человека и даже вызывать головные боли, недомогание. А бури с К-индексом выше 6 могут вызвать помехи в работе различных электроприборов - вышек сотовой связи, спутников, GPS, работа радио и ТВ.

Влияние магнитных бурь на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают негативное влияние магнитных бурь на человека. Самую большую опасность такие бури представляют для астронавтов, которые находятся вне защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, а это в разы увеличивает риск развития рака.

А люди на Земле обычно жалуются на ухудшение физического самочувствия, упадок сил, нарушение концентрации, проблемы с психологическим состоянием.

Частые жалобы:

Головная боль, головокружение

Проблемы со сном - бессонница или сонливость

Упадок работоспособности, концентрации, туман в голове

Нарушение пищеварения, проблемы с аппетитом, тошнота

Чрезмерная эмоциональность, агрессия и раздражительность

Повышенная тревожность

Обострение хронических заболеваний

Что делать в дни магнитных бурь

В такие дни специалисты рекомендуют полноценно питаться, высыпаться, снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.

Необходимо поддерживать водный баланс, гулять на свежем воздухе, делать зарядку, есть больше фруктов и овощей. Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые препараты.