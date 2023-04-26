Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы: головы начнут болеть у многих

Ученые отмечают, что эта буря связана с геомагнитной активностью и взрывом в южном полушарии Солнца еще 24 апреля. Именно эта активность вызвала яркие полярные сияния.

Сильная магнитная буря накроет Землю уже вечером в среду, 26 апреля. По прогнозам специалистов, эта буря станет затяжной и достигнет высокой отметки в 6 баллов.

Что известно о сильной магнитной буре и как можно уберечь свое здоровье - читайте ниже.

Магнитная буря в конце апреля

По данным Spaceweathe, вспышка в южном полушарии Солнца произошла еще 23-24 апреля. Она спровоцировала полярные сияния, и геомагнитные волны полетели в сторону Земли. Они достигнут критической точки вечером 26 апреля.

Эта буря станет затяжной и по своей мощности будет схожа на мартовские магнитные бури. Специалисты отмечают, что эта буря достигнет индекса 6. Такой высокий уровень прогнозируется 27 и 28 апреля, и только 29 апреля буря наконец-то начнет утихать.

Такая магнитная буря может повлиять на самочувствие многих людей на планете. Особенно чувствительны к бурям метеозависимые люди, младенцы, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Как влияет магнитная буря

Сильные вспышки и магнитные колебания могут вызывать у многих людей ухудшение самочувствия. Чаще всего люди жалуются на головную боль, повышенную утомляемость, вялость, сонливость.

Основные симптомы:

Головная боль, головокружение, туман в голове, приступ мигрени

Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления

Тошнота, проблемы с пищеварением

Слабость, сонливость, повышенная утомляемость

Нарушение концентрации, невозможность сфокусироваться на задачах

Бессонница или наоборот - желание поспать даже после 8-10 часов сна

Упадок сил, апатия

Раздражительность, агрессия, повышенная тревожность, депрессивные состояния

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях и суставах, боль в местах прошлых переломов или травм

При сильных магнитных бурях могут быть перебои со связью, сбой в работе некоторых систем.

Как можно помочь организму

Медики рекомендуют в дни магнитных бурь снижать физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно отдыхать и высыпаться, нормально питаться и придерживаться распорядка дня.

В рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, пить много воды. А вот на кофе налегать не рекомендуется, лучше заменить его травяными чаями. Желательно отказаться от жирной, острой пищи и алкоголя.

Утром улучшить состояние поможет контрастный душ, пробежка или зарядка. Днем желательно погулять на свежем воздухе. Вместо интенсивной тренировки можно сходить на бассейн.

Вечером стоит ограничить эмоциональные всплески, почитать спокойную книгу или посмотреть легкий фильм и полноценно отдохнуть.

Людям с хроническими заболеваниями желательно держать под руками необходимые препараты и больше отдыхать, дышать свежим воздухом.