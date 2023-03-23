Мощная магнитная буря накроет Землю в конце марта: названы опасные дни
Магнитная буря очень высокого уровня накроет Землю в конце марта. По данным радаров, геомагнитное напряжение достигнет опасного К-индекса 7 и затянется на двое суток. Такая магнитная буря может спровоцировать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также повлиять на работу различных электроприборов.
Когда ожидается мощная магнитная буря и чем можно помочь своему организму в такие дни - читайте в материале ниже.
Самая мощная магнитная буря в марте
По данным Meteoagent, мощная магнитная буря К-индекса 7 накроет Землю в воскресенье, 26 марта. Она будет затяжной - в понедельник, 27 марта, ожидается К-индекс 6. Для сравнения - обычная магнитная буря достигает уровень К-индекса 4-5.
Далее - геомагнитная обстановка будет спокойной до конца месяца и никаких колебаний не прогнозируется.
Как может влиять магнитная буря
При сильных геомагнитных колебаниях и вспышках могут быть проблемы с самочувствием даже у здоровых людей. Чаще под влияние магнитной бури попадают пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями и люди с повышенной метеочувствительностью.
Основные симптомы:
- Головная боль, головокружение, мигрень
- Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления
- Тошнота, слабость, повышенная утомляемость
- Нарушение сна - бессонница или сильная сонливость
- Трудности с концентрацией, упадок сил
- Раздражительность, агрессия, склонность к конфликтам
- Повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния
- Отсутствие аппетита, небольшие проблемы с ЖКТ
- Обострение хронических заболеваний
- Ломота в костях и суставах
- Боль в местах прошлых переломов, в местах старых травм
При бурях выше К-индекса 6 могут быть перебои в работе мобильной связи, электроприборов.
Как можно помочь организму
В дни магнитных бурь стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки. Обязательно нужно полноценно высыпаться (7-9 часов в сутки) и придерживаться нормального распорядка дня.
Утром взбодриться поможет зарядка, пробежка на улице, контрастный душ. Не стоит пить много кофе - замените его травяными чаями и пейте больше обычной воды.
Обязательно в такие дни нужно полноценно питаться и исключить из рациона жирную, острую, соленую и вредную пищу. Не стоит употреблять алкоголь.
Днем рекомендуется погулять на свежем воздухе.
Вечером желательно уделить время спокойному отдыху, а перед сном принять расслабляющую ванну с травами, посмотреть приятный фильм, почитать книгу.
Людям с хроническими заболеваниями нужно снизить свою активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.
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