Потужна магнітна буря накриє Землю наприкінці березня: названо небезпечні дні

Магнітна буря дуже високого рівня накриє Землю наприкінці березня. За даними радарів, геомагнітна напруга досягне небезпечного К-індексу 7 і затягнеться на дві доби. Така магнітна буря може спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а також вплинути на роботу електроприладів.

Коли очікується потужна магнітна буря та чим можна допомогти своєму організму в такі дні – читайте у матеріалі нижче.

Найпотужніша магнітна буря у березні

За даними Meteoagent , потужна магнітна буря К-індексу 7 накриє Землю в неділю, 26 березня. Вона буде затяжною – у понеділок, 27 березня, очікується К-індекс 6. Для порівняння – звичайна магнітна буря досягає рівня К-індексу 4-5.

Далі геомагнітна обстановка буде спокійною до кінця місяця і жодних коливань не прогнозується.

Як може впливати магнітна буря

При сильних геомагнітних коливаннях та спалахах можуть бути проблеми із самопочуттям навіть у здорових людей. Найчастіше під вплив магнітної бурі потрапляють люди похилого віку, немовлята, люди з хронічними захворюваннями та люди з підвищеною метеочутливістю.

Основні симптоми:

Головний біль, запаморочення, мігрень

Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску

Нудота, слабкість, підвищена стомлюваність

Порушення сну - безсоння чи сильна сонливість

Труднощі з концентрацією, занепад сил

Дратівливість, агресія, схильність до конфліктів

Підвищена тривожність, апатія, депресивні стани

Відсутність апетиту, невеликі проблеми із ШКТ

Загострення хронічних захворювань

Ломота в кістках та суглобах

Біль у місцях минулих переломів, у місцях старих травм

При бурях вище К-індексу 6 можуть бути перебої у роботі мобільного зв'язку, електроприладів.

Як можна допомогти організму

У дні магнітних бур варто знизити фізичні та психоемоційні навантаження. Обов'язково потрібно повноцінно висипатися (7-9 годин на добу) та дотримуватися нормального порядку дня.

Вранці підбадьоритися допоможе зарядка, пробіжка на вулиці, контрастний душ. Не варто пити багато кави - замініть її трав'яним чаєм і пийте більше звичайної води.

Обов'язково у такі дні потрібно повноцінно харчуватися та виключити з раціону жирну, гостру, солону та шкідливу їжу. Не варто вживати алкоголю.

Вдень рекомендується погуляти на свіжому повітрі.

Увечері бажано приділити час спокійному відпочинку, а перед сном прийняти розслаблюючу ванну з травами, подивитися приємний фільм, почитати книгу.

Людям із хронічними захворюваннями потрібно знизити свою активність, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, пити достатньо води та тримати під руками необхідні препарати.