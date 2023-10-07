Вот что категорически запрещено делать на приеме у гинеколога

Каждая женщина знает: гинеколога нужно посещать хотя бы раз в год. Однако часто визит откладывают до лучших времен. Следует знать, чего нельзя делать на приеме у врача.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Live Strong .

Ложь о своей сексуальной истории

Многие люди считают, что обсуждать с кем-то свою сексуальную жизнь - это не допустимо.

Однако, стоит помнить, что обсуждение вашей половой жизни с гинекологом - это абсолютно нормально.

Врачу нужно знать обо всех потенциальных инфекциях, с которыми вы могли столкнуться, в частности о передающихся половым путем.

Акушер-гинеколог Сюзанна Бовоне рассказала, что людям может показаться, что такая информация не имеет значения во время вашего обследования.

Стыдно за свое тело

В обществе возникло понятие, как должны выглядеть женщины. Однако нужно это отвергнуть перед визитом к врачу.

"Независимо от того, брили вы ноги или нет, недавно не делали восковую эпиляцию или боитесь своего запаха, пожалуйста, знайте, что ваш гинеколог сосредоточен лишь на том, чтобы убедиться, что вы здоровы", - поделилась гинеколог Кейт Уайт.

Врач добавила, что даже не обращает внимание на то, побрито ли ваше тело и как вы пахнете.

Ложь об употреблении алкоголя или сигарет

Гинеколог может спросить вас, употребляете ли вы алкоголь, сигареты или наркотические вещества. Самое плохое, что вы можете сделать - это соврать врачу, ведь это может повлиять на ваше лечение.

Важно помнить, что врачи хотят вам помочь, однако ложь может только усложнить их работу.

Вспомните о лекарствах, которые принимаете

На приеме у врача нужно упомянуть все лекарства, которые вы принимали. Нужно учитывать и рецептурные, и безрецептурные лекарства, ведь они влияют на ваше лечение, если так необходимо.

Из-за лекарства у вас могут возникнуть побочные эффекты или вам пропишут другие препараты, которые начнут взаимодействовать друг с другом.

Чего не должен делать гинеколог

Не должен вас осуждать или стыдить

Гинеколог может спрашивать вас о половых отношениях, о том, есть ли у вас постоянный партнер, количество связей за последнее время, но ни в коем случае не может осуждать. В первую очередь врач должен лечить, а не учить.

Врач не должен разговаривать с вами как с ребенком

Врач должен проявлять попечительство, а не снисходительность. Запомните, обращение на ты (без разрешения), обвинение в распущенности - это проявление хамства и непрофессионализма. Такого не стоит терпеть.

Гинеколог не должен уговаривать вас рожать

Есть врачи, к которым вы приходите с проблемой, а они рекомендуют вам просто родить поскорее.

Конечно, если вы говорили, что планируете ребенка, то врач может посоветовать вам задуматься о беременности, но не настаивать.